La tarde del sábado 16 de noviembre,, celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

Como en cada edición, lo habitual es emitir un breve vídeo del representante que va a actuar a continuación, a modo de presentación, antes de su número. En esta ocasión, RTVE, encargada de organizar el festival infantil por primera vez en su historia, optó por recurrir a la Inteligencia Artificial para crear imágenes fantasiosas con las caras de los pequeños artistas, además de las imágenes que habían grabando.

Imagen de la postal de la representante española, Chloe DelaRosa, en 'Eurovisión Junior 2024'

Las imágenes creadas de forma artificial, sin embargo, no pasaron desapercibidas a la audiencia por sus evidentes errores, además del hecho de que perjudica gravemente el medio ambiente y roba el trabajo de muchísimas personas, en lugar de contratar a artistas para su elaboración. "España lleva más de 50 años esperando para organizar Eurovisión, finalmente lo hace, ¿y RTVE hace postales de niños hechas con IA? Esto es tan distópico", criticaba una espectadora, en medio de otras muchas críticas más escuetas, pero igualmente duras.

???????? Spain has been waiting for 50+ years to organize an Eurovision show, they finally get to host it and RTVE made AI POSTCARDS OF KIDS????

Así lo justifica RTVE

El día antes de la final de 'Eurovisión Junior 2024', RTVE ya adelantó que las tradicionales postales "destacan por su innovación tecnológica, con un enfoque especialmente diseñado para el público joven". "Se ha cuidado minuciosamente la integración de la realidad y el metaverso, creando una fusión que respeta las etapas de desarrollo de los más jóvenes y que promueve un uso adecuado y responsable de las tecnologías", defendían desde la entidad. Asimismo, RTVE aseguraba que dicha "combinación ofrece lo mejor de ambos mundos, asegurando que los contenidos digitales sean apropiados y enriquecedores para los niños".