La emoción de María Isabel al actuar en Eurovisión Junior 2024 veinte años después de su victoria

Por primera vez en su historia, el Festival de Eurovisión Junior 2024 se celebró en territorio español este 16 de noviembre, en la Caja Mágica de Madrid, con Chloe DelaRosa como representante de nuestro país. Una cita que, además, contó con la única vencedora española del certamen, María Isabel, en el vigésimo aniversario de su victoria, quien actuó en el número de apertura.

María Isabel, emocionada junto Zoé Clauzure y Sandra Valero en el arranque de 'Eurovisión Junior 2024'

, gracias a su "Antes muerta que sencilla". Ahora, veinte años más tarde, la cantante se ha subido de nuevo al escenario del certamen infantil, en el que, que arrancó con una flor, en referencia al lema de la edición, "Let's bloom" ("Vamos a florecer").

De dicha flor surgía Zoé Clauzure, ganadora de la pasada edición con Francia, quien daba la bienvenida a los 17 participantes del festival en su habitual desfile de banderas, arropados por un total de veinte bailarines. Junto a la francesa también hubo presencia española: Sandra Valero, quien ocupó el segundo puesto la anterior edición, gracias al cual la EBU ofreció a España acoger el festival este año.

María Isabel, Zoé Clauzure y Sandra Valero cantando juntas en el escenario para dar comienzo a la gala de #EurovisiónJunior2024



¡No podríamos imaginar un opening mejor! ????????????



— Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) November 16, 2024

Sin "Antes muerta que sencilla"

No obstante, no fue hasta que todos los pequeños representantes estuvieron sobre el escenario cuando María Isabel hizo su aparición para cantar junto a sus dos jóvenes acompañantes el tema creado para este festival. La organización prescindía así de homenajear su victoria con alguna referencia a su mítico "Antes muerta que sencilla", lo que no evitó que se viera a María Isabel visiblemente emocionada en el cierre de la actuación, limpiándose las lágrimas y arropada por Zoé y Sandra, en lo que para algunos seguidores del festival fue una aparición demasiado breve.