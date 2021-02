Polémica por el uso de cadáveres de animales en el rodaje de la nueva serie de Lena Dunham

Las series de Lena Dunham siempre dan mucho de qué hablar, pero Generation se ha llevado la palma. La ficción juvenil de HBO Max producida por la creadora de 'Girls' se está enfrentando a duras críticas después de que ase hiciese público que durante el rodaje de una de sus escenas se utilizaron cuerpos de animales muertos reales.

La serie, que se promociona como una mirada ultrarrealista a la vida escolar de un grupo de jóvenes llevó la verosimilitud demasiado lejos al utilizar gatos muertos reales para que los actores los diseccionaran en una escena ambientada en una clase de biología. Un tuit de una usuaria denunciando la situación despertó las alarmas:

Apparently the call told them they would be doing a frog dissection scene (given sanitation and smell I doubt anyone expected real bodies), but they showed up to real dead kittens and were expected to stay.