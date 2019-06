Lena Dunham prepara 'Industry', una serie dramática para HBO

Lena Dunham prepara una nueva serie para HBO después del éxito de 'Girls', tal y como ha anunciado The Hollywood Reporter. Se trata de 'Industry', una ficción dramática sobre cómo compiten unos recién graduados por un puesto permanente en uno de los bancos de inversión más importantes de Londres. No obstante, sus relaciones empezarán a desmoronarse como consecuencia de un ambiente de drogas o de sexo sin control.

Lena Dunham en 'Girls'

'Industry' se basa en la experiencia personal de los debutantes en televisión Konrad Kay y Mickey Down, creadores y guionistas de la serie, que constará de ocho episodios. El primero de ellos será dirigido por la propia Lena Dunham, que aparte tendrá el cargo de productora ejecutiva. Dicha labor ya la desempeñó en 'Girls' y en su otra ficción creada para HBO hasta la fecha: 'Camping'.

Poco más ha trascendido sobre la serie, aparte de que empezará a rodarse en Cardiff este verano y de que el reparto estará compuesto por rostros a los que no estamos tan acostumbrados. Así lo ha querido Bad Wolf, la productora independiente británica tras la que se encuentran éxitos como 'The Night Of', con un gran compromiso en la búsqueda de nuevos talentos.

Más de HBO

'Industry' se suma a la larga lista de próximas apuestas de HBO. Algunos de esos proyectos son 'Run', comedia creada por Phoebe Waller-Bridge, responsable de 'Killing Eve'; 'The Undoing', una miniserie protagonizada por Nicole Kidman; 'Perry Mason', basada en el famoso personaje de ficción; o 'His Dark Materials', la adaptación de la saga de 'La brújula dorada'.