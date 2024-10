Críticas a RTVE por mantener su programación durante la DANA y emitir la catastrófica '2012'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Este miércoles 30 de octubre, cadenas generalistas como La 1, Antena 3 y Telecinco han cambiado su programación para poder ofrecer la última hora sobre las víctimas de la DANA, entre las que ya se han contado al menos 70 muertos y decenas de desaparecidos. Sin embargo, los momentos más críticos del temporal se vivieron durante la tarde y la noche del martes 29 de octubre, sobre todo en Valencia, Albacete y Andalucía.

'2012'

No obstante, TVE mantuvo en pie su programación, por lo que. Las críticas no tardaron en llegar a la cadena pública, no solo por no cubrir la actualidad, sino por la poco oportuna temática de la película: ", precisamente hoy con la DANA, es de un lamentable oportunismo y de muy poca sensibilidad".

"Manda huevos RTVE, el Levante ahogándose en la mayor tragedia del siglo y ellos ponen '2012', una película de catástrofe acuática en lugar de cumplir su misión informativa", se quejó otro usuario de X. Lejos de la elección casual de la película, el público quedó muy insatisfecho con la labor pública de la corporación: "La televisión pública debe estar en días como hoy en los que la información es necesaria y RTVE no esta cumpliendo su función".

Ya nos informamos por otros medios ???? — Alicia H. (@ahsusin) October 30, 2024

Está noche no habéis estado a la altura — clip5???????? (@clipcinco) October 30, 2024

Ahora, anoche que pasó? Sin vergüenzas... — Rasputin???? (@rasputi01545575) October 30, 2024

La televisión pública debe estar en días como hoy en los que la información es necesaria y RTVE no esta cumpliendo su función



Igual que se felicita cuando se hacen las cosas bien, la televisión pública hoy esta a la altura de una circunstancia como la que se esta viviendo — Hugo ???????? (@hugo_cnm) October 29, 2024

No sé qué narices hacéis @rtve @tve que no modificáis la parrilla televisiva e informáis a la ciudadanía de la tragedia que está ocurriendo en #Valencia y alrededores

#DANA — Sasha ???? (@sanDrita9_cc) October 29, 2024

No sé quién programa las películas en La 1 de TVE @rtve Pero poner hoy una película catastrófica como "2012" con la que está cayendo, precisamente hoy con la DANA, es de un lamentable oportunismo y de muy poca sensibilidad. Desde luego, la cosa siempre se puede poner peor como... pic.twitter.com/MLrpSLtPQb — PREMIOS CINEMASMUSIC (@PCinemasmusic) October 29, 2024

Lo de @rtve esta noche está siendo de vergüenza con la #DANA



En La 1 cine y en @Lanoche_24h informando tarde y mal, ¿De verdad RTVE no tiene estructura como para informar en directo en condiciones? ¿Para qué están los centros territoriales? — Óscar ???? (@oscarolmosh) October 29, 2024

Indignación entre el público

De hecho, con la llegada del cambio de programación, en la que ahora sí ha quedado fuera de la parrilla 'La revuelta', la audiencia ha seguido recordando el error de anoche: "Que os den. Anoche dormisteis calentitos sin informar a los españoles. Hoy rascando audiencia a costa de las desgracias". Los españoles tuvieron que recurrir a alternativas como la cadena pública valenciana: "Vivo en Madrid y en el único sitio que puedo seguir la noticias de la DANA es en À Punt".