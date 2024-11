Cuatro estrenará 'Los que van a morir te saludan' en abierto tras su paso por Prime Video

Por Alejandro Burrueco Marín |

Cuatro emitirá en abierto 'Los que van a morir te saludan', la serie de gladiadores que ya llegó a España a través de Prime Video en agosto de este año bajo su título original, 'Those About to Die'. La ficción original de Peacock debutará en la cadena el próximo sábado 23 de noviembre a las 22:00 horas con sus tres primeros episodios. Para acompañar el estreno, Be Mad realizará un evento temático emitiendo títulos como 'Espartaco', 'Cleopatra' o 'Gladiator', entre otros.

'Los que van a morir te saludan'

Basada en el libro homónimo de Daniel P. Mannix, 'Los que van a morir te saludan' se mete de lleno en el pan y circo que caracterizaba a la Antigua Roma.. El Coliseo y el Circo Máximo son grandes protagonistas en la serie, el primero por sus combates de gladiadores y el segundo por sus carreras de cuádrigas.

Galardonado con dos premios Oscar, Anthony Hopkins protagoniza la ficción encarnando al emperador, mientras que Roland Emmerich ('Independence Day') ejerce de director. Completan el elenco Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Moe Hashim, Dimitri Leonidas, Gabriella Pession, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Gonçalo Almeida, entre otros. Además, entre el reparto también se encuentran los actores españoles Eneko Sagardoy y Pepe Barroso.

Respaldada por 'Gladiator II'

Por su temática, la serie llega a la televisión en el mejor momento posible, ya que 'Gladiator II' está triunfando en las salas de cine. Estrenada el pasado 15 de noviembre, la cinta protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal ha recaudado 9,32 millones de euros en su primer fin de semana en la taquilla española, superando los 1,2 millones de espectadores, según datos de Comscore. De hecho, este ha sido el mejor dato para los cines de España desde julio de 2023 en el fin de semana del Barbenheimer, cuando se estrenaron simultáneamente 'Barbie' y 'Oppenheimer'.