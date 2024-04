Por Redacción |

El 9 de abril de 2024 dio comienzo el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Desde entonces, se han ido conociendo muchos más datos sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal de Koh Samui, aunque el hijo de Rodolfo Sancho todavía no ha declarado ante el juez, ya que se espera que lo haga el jueves 25 de abril de 2024.

Edwin Arrieta

En sus primeras declaraciones,que había acabado con la vida del cirujano tras una pelea que acabó con un golpe contra el lavabo. En una de estas primeras versiones, más concretamente la del 16 de agosto a la que ha tenido acceso 20 Minutos,

"El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", explicó ante la policía tailandesa, sin detallar en cuántos trozos desmembró el cadáver de Edwin Arrieta. "No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas 8 o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una. (...) En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... No podía controlarme", explicaba Daniel Sancho.

Autopsia de Arrieta

El arrebato de clavarle un cuchillo en la cara coincidiría así con el informe de la autopsia a la que también ha accedido el medio anteriormente mencionado, donde se habla de "una herida rasgada en la ceja derecha; el globo ocular derecho colapsado; una herida desgarrada en la nariz y el cartílago roto y deformado; moretones en el ojo izquierdo y desgarros desde el lóbulo de la oreja derecha hasta el mentón".