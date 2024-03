Daniel Sancho, de cara al juicio: "Me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia"

Por Sergio Navarro |

Entre el 9 de abril y el 3 de mayo en un tribunal de Samui tendrá lugar el juicio sobre el caso Daniel Sancho, acusado de tres delitos: asesinato premeditado a Edwin Arrieta; descuartización y ocultación del cuerpo; y destrucción del pasaporte de la víctima. Ahora, el español ha concedido una entrevista en la que cuenta cómo se siente de cara al esperado juicio, llevando en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto.

Daniel Sancho

A través de un cristal y mediante un teléfono en la sala de visitas de la prisión de Samui, Sancho ha respondido a las preguntas de EFE,para el que contará con el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel así como el equipo legal en Madrid liderado por el letrado Marcos García Montes.

"Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia", asegura Sancho, que se enfrenta a pena de muerte, pues esta es la sentencia a la que se condena por un delito de sangre y de lo que quiere acusarlo la defensa de Arrieta. "Mi objetivo en el juicio es demostrar que fue en defensa propia. Voy a demostrar lo que realmente pasó", insiste, mientras que el el descuartizamiento es algo que sí que ha admitido ya.

Sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto, una discusión entre ambos acabó con el golpe en la cabeza del colombiano. "Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca habría querido", comenta Sancho. Cabe apuntar que, de cara al juicio, la autopsia no establecido una causa concluyente del fallecimiento debido que no todas las partes del cuerpo de Arrieta han sido halladas, como el el caso del torso, entre otras.

Con muchas ganas de hablar

Daniel Sancho tiene muchas ganas de que por fin vaya a celebrarse el juicio y pueda contar su verdad. "Me siento bien, con ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", y concluye con lo siguiente: "Creo que se va a hacer justicia cuando por fin se me escuche".