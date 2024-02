Por Beatriz Prieto |

Unos días después de que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, interpusiera una denuncia contra su expareja Rodolfo Sancho, el actor ha decidido pronunciarse al respecto a través de un comunicado. En él, el madrileño no solo desmiente las acusaciones de Bronchalo, sino que también asegura que fue ella quien lo ha insultado a él.

Rodolfo Sancho

"En primer lugar, el Despacho BALFAGÓN & CHIPPIRRÁS, como portavoces y representantes jurídicos de Rodolfo Sancho, recuerdan que las acusaciones tan graves que se han hecho en los últimos días", arranca el documento, en el que se niega "que las frases 'pirada, no te enteras de nada, eres incapaz,, eres del pueblo llano' hayan sido escritas por Rodolfo Sancho".

Asimismo, el comunicado defiende que el madrileño jamás habría dicho a Bronchalo que "eres del pueblo llano", dado que iría en contra de sus valores y orígenes. "Esta representación jurídica va a ejercer todas las acciones legales en defensa de los derechos que asisten a nuestro representado, así como elevar la oportuna queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las acusaciones 'prejudiciales' vertidas por la letrada Doña Carolina Castro Pérez", añadía el texto, señalando así a la abogada de Bronchalo.

Habría pruebas a su favor

"Existen pruebas, en poder de nuestro cliente Don Rodolfo Sancho Aguirre, que sí que demuestran, fehacientemente, graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo se limitan a su persona, sino que son extensivas a sus letrados y donde se hace expresa amenaza hacia su pareja, su hija, menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado", añade el comunicado, sobre una situación en la que Sancho no ha tomado medidas para no entorpecer el juicio de su hijo Daniel Sancho, que arrancará el 9 de abril en Tailandia.