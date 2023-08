Por Redacción |

El caso de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, ha supuesto una auténtica conmoción desde que se conocieron los hechos que se le atribuyen y, en suma, su confesión como culpable de los mismos. La trama no deja de dar nuevos volantazos y añadir nuevas situaciones que solo potencian la falta de sentido a lo que está sucediendo, como la conversación de una periodista de 'El programa del verano' con el detenido.

Daniel Sancho

Patricia López conseguía hablar por teléfono con Daniel Sancho. Según explicaba la periodista, el chef le devolvió la llamada diez minutos después de que ella intentara comunicarse con él. Cuando sacó el tema,y asegurando que estaba muy bien tratado. "Estoy bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien", comentaba.

"Para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, que es Anantara. Vamos, yo seguramente, yo haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel que he estado en mi vida", explicaba. "Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que estoy diciendo es por qué estáis siendo tan buenos conmigo. Y me están diciendo: 'pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento'".

Daniel Sancho afirmaba que la policía le estaba dejando el teléfono un rato y que sabía que al día siguiente pasaría a compartir celda con 20 personas. Sin embargo, tal y como cuenta la periodista del programa de Unicorn Content, la llamada se cortó abruptamente y pasó a escribir por WhastApp, donde le decía que siguieran haciendo ruido mediático porque él quería volver a España.

Habla su abogado

'El programa del verano' se ha puesto en contacto con Luis Gerez, abogado de Daniel Sancho, que ha entrado por videollamada en la mañana del 7 de agosto. "Lo único que le puedo decir es que mi relación con Daniel es profesional, he tenido reuniones diversas con él y estoy absolutamente estupefacto por lo que le atribuyen que ha hecho. En lo que yo le conozco, es una persona sumamente cordial, sumamente educada, muy deportista, muy correcto en algunas reuniones que he tenido con su novia y él. Lo único que puedo decir es que es una persona encantadora. De hecho, no puedo comprender qué es lo que ha podido pasar", compartía ante las preguntas de Beatriz Archidona.

"Cuando he tenido conversación con él, que la última comunicación que tuve fue en el mes de junio a través de WhatsApp para darle cuenta de una notificación, jamás he podido sospechar que estuviese bajo ningún tipo de presión [...] No tengo ninguna explicación para qué le ha podido pasar a Daniel por la cabeza, no lo entiendo", afirmaba, asegurando que no tenía constancia de que Edwin, la víctima mortal, estuviera implicado en los negocios de su defendido.