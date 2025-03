Por Fernando S. Palenzuela | |

'Daredevil: Born Again' ya se ha estrenado en Disney+. Después de 7 años de que el universo Marvel desapareciera de Netflix, Matt Murdock regresa con todos los derechos al UCM. "Al principio Matt ha sufrido un trauma, por lo que ha tenido que repensar y reencontrar su identidad de una manera que, probablemente, sea la más profunda que hemos visto nunca", explica Charlie Cox en la rueda de prensa de presentación de la serie en la que ha participado FormulaTV. "Termina yendo por un camino que, la mejor forma de describirlo, es como una tirita que tendrá que ser arrancada lenta y dolorosamente".

Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk en 'Daredevil: Born Again'

Pero qué sería de Matt Murdock si no contara con Wilson Fisk. Estos eternos enemigos de The Hell's Kitchen ya son una de las duplas más icónicas del Universo Cinematográfico de Marvel, y eso que apenas han compartido escenas juntos. ". Pero es tan bueno cuando lo haces", comenta Vincent D'Onofrio . "No puedes ponernos juntos en la misma escena muchas veces porque no es tan poderoso si lo haces". 'Daredevil: Born Again' ya comenzará con un cara a cara entre ambos, tema del que ha querido hablar Cox: "Ponerlos en la posición en la que están,... Se presta a una dinámica diferente".

"En los últimos 10 años nos hemos convertido en muy buenos amigos. Y la buena noticia es que parece que cuanto mejores amigos somos, más fácil es odiarnos", cuenta Cox. "Confiamos mucho el uno en el otro. Cuando estoy en el plató, por lo general él (Charlie) está en otra parte. Ni siquiera sé lo que están haciendo porque yo estoy en otro lado con otra cosa, pero tengo plena confianza en lo que está pasando. Y eso es gracias a nuestro equipo y en gran medida a Charlie", confiesa D'Onofrio.

"'Daredevil' es una mezcla de corazón y músculo. Hay humanidad en ambos personajes y una lucha que los dos tienen con ese tipo de pasajeros oscuros", analiza Dario Scardapane, showrunner del proyecto. "Hemos utilizado un montón de herramientas diferentes. Quieres acción del ato octanaje, elementos de profundidad en su carácter y enfrentarlos a través de la ciudad. Lo gracioso es que los juntamos, los sacudimos y luego los dejamos ir. Lo hicieron de forma brillante en la serie anterior y estamos tratando de ser una evolución de aquello".

Altas expectativas en su regreso

'Daredevil: Born Again' no lo tiene fácil en su estreno. En un plano en el que el UCM sufre sobremanera en sus series, quitando algunas excepciones como 'Agatha, ¿quién si no?' o 'Loki', las expectativas por su regreso están muy altas, por lo que Marvel se juega mucho en este revival. "Una vez que habíamos sentado las bases, nuestro trabajo se trasladó a averiguar cómo están canalizando el dolor en cada escena y capturar eso honestamente", explica Aaron Moorehead, productor ejecutivo y director, sobre las largas conversaciones iniciales. "Cuando tomamos la increíble decisión de revivir la serie, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Y puede que hayamos tomado un enfoque suave al principio, pero lo empujamos más y más lejos para cumplir con las expectativas de los fans y las nuestras", afirma Brad Winderbaum, productor ejecutivo. "Lo hemos puesto todo en la pantalla para lograr el mayor golpe dramático que pudiéramos".

Charlie Cox recupera el papel de Matt Murdock en 'Daredevil: Born Again'

Durante la rueda de prensa, el equipo de la serie aseguró que sienten presión por presentar la mejor versión de Daredevil en Disney+ y honrar el trabajo que realizó Frank Miller con 'Born Again'. "Vino al plató el último día", contaba Dario Scardapane. "Siempre estás tratando de estar a su altura, y a veces, arrogantemente, tratando de superarlo solo un poco. Yo no soy el que puede decir si lo superamos, pero siempre intento estar a su altura como guionista". Charlie Cox le restaba tensión al asunto al asegurar que "no estamos haciendo la historia de 'Born Again'". Eso sí, los fans de los cómics disfrutarán de pequeñas referencias: "Es superdivertido también ver las formas en que podemos hacer coincidir las imágenes del cómic", desvela Sana Amanat, productora ejecutiva.

La importancia de Nueva York

Justin Benson, director y productor ejecutivo, ha explicado que una de las claves que les pidieron a la hora de realizar la serie fue trasladar "el sabor de la ciudad de Nueva York": "Trajimos a dos amigos documentalistas para tratar de elaborar la verdadera Nueva York". El realizador relata que elaboraron "toda esa visión de un documental dentro de la serie": "Encontramos el verdadero corazón de lo que se siente al estar en Nueva York, que no es 'aquí hay un edificio, aquí una calle con unas cuantas personas'. El corazón palpitante y muy real de experiencias que reflejas la sensación de la calle, pero también de 'Daredevil' en general".

El ambiente es fundamental en un proyecto como este, ya que establece el tono de la narración, y es que Nueva York no es únicamente reflejo de sus paisajes: "'Daredevil' es una serie que se ocupa de las instituciones, la política y la ley. Él es un abogado, hay gángsters... Muchas de nuestras localizaciones son tribunales y estaciones de policía", comenta Benson, que ensalza el trabajo de los departamentos de dirección de fotografía y diseño de producción para dotar de realidad al proyecto.

Deborah Ann Woll, Charlie Cox y Elden Henson en 'Daredevil: Born Again'

"En el mundo de Matt Murdock usamos más la cámara en mano, lentes más anchas con las que sientes que estás sentado justo en frente de él", afirma el director, que buscaba una Nueva York reconocible a través del lenguaje visual. "Para Fisk, que está dentro de estas instituciones, utilizamos una cámara muy estática, que haga pensar en estatuas, monolitos, cosas inamovibles y permanentes que lo vuelven aterrador".

Y lo que no podría faltar son las secuencias de acción, pieza clave del ADN de este proyecto. "Como fan lo primero que pensé fue que teníamos que asegurarnos de que la acción fuera tan buena como la de la serie previa", dice Sana Amanat, que informa de que trajeron a Phil Silvera, el coordinador de acrobacias del 'Daredevil' de Netflix. "Le di notas como que me encantaban las patadas giratorias y queríamos más patadas giratorias. Esperamos que la gente aprecie lo duro que hemos trabajado esta temporada".

El regreso de Jon Bernthal

Aunque el eje de 'Daredevil: Born Again' son Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, no son los únicos miembros del reparto que conforma la serie. "Nuestro elenco en general es increíble", alaba Amanat. "Me encanta que nuestros personajes femeninos sean todos únicos y también muy fuertes y duros. Fue una alegría tener a Ayelet Zurer de vuelta. Ver a Vincent y Ayelet trabajar juntos creo que muestra su propia relación personal, pero cambia quién es Wilson Fisk. Los puntos de humanidad que ves con Fisk solo suceden con Vanessa".

Otros regresos importantes son los de Foggy Nelson (Elden Henson) y Karen Page (Deborah Ann Woll), que nutren el círculo de Matt. "Era importante para nosotros comenzar la serie con el sentimiento de cómo estos personajes han evolucionado desde la última vez que los vimos", explica Aaron Moorehead. "Cuando la gran cosa sucede, que, contrasta con ese gran y cálido abrazo que representan, se siente la tragedia aún más. Y sientes ese evento como algo que sacudiría la fe de Matt Murdock y Daredevil de tal manera que cuestionarías todo sobre su lugar en el universo. Y ese dolor se extendería durante toda la temporada".

Por último, también está de vuelta Jon Bernthal, que recupera su rol de Frank Castle (The Punisher). "Es un actor talentoso. Tiene un carisma y una energía increíble. Somos afortunados de tenerlo en la serie. Cada vez que aparece es una absoluta delicia, tanto en términos de actuación como de ser humano", halaga Charlie Cox, que avanza que "tiene un par de escenas potencialmente icónicas".