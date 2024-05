'Agatha All Along', 'Daredevil: Born Again' y 'Ironheart' ya tienen fecha de estreno en Disney+

Marvel Studios ha desatado una oleada de comentarios tras anunciar la fecha de estreno de 'Agatha All Along', la serie que los fans de 'Wandavisión' llevan meses esperando. Este spin-off estará basado en el personaje de la villana Agatha Harkness, que, tras perder sus poderes durante el final de los episodios de la ficción precursora, tratará ahora de recuperarlos y se aliará con algunos personajes ya conocidos.

Desde hace más de dos años, los seguidores esperaban este momento con impaciencia, y finalmente, la espera ha terminado.en su plataforma, con estrenos semanales del resto de la temporada. Además, la ficción

Kathryn Hahn lidera el elenco de actores, acompañada de otros como Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Joe Locke y Patti LuPone. Detrás de las escenas, el equipo creativo estará liderado por Jac Schaeffer, que, al igual que en 'Wandavisión', se encarga del guion. Además, el equipo de productores ejecutivos está repleto de estrellas: Kevin Feige, Brad Winderbaum, Louis D'Esposito, Victoria Alonso y Mary Livanos se unen a Schaeffer para garantizar que cada aspecto de la serie sea inolvidable.

It was Agatha All Along ????



Don't miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/CtWjOBp9fn