David Fincher descarta el regreso de 'Mindhunter' a Netflix en el futuro cercano

En un año plagado por cancelaciones, Netflix sigue sin pronunciarse acerca del futuro de 'Mindhunter'. El poderoso thriller que se mete de lleno en la mente de los asesinos en serie más conocidos del siglo XX estrenó su segunda entrega en agosto de 2019, y desde entonces su continuidad sigue pendiendo de un hilo. Eso puede ser bueno desde el punto de vista de que no ha sido cancelada o malo desde el contrario, ya que tanto la plataforma como sus responsables pueden estar dejándola morir. Para aclarar la situación ha salido al paso su principal responsable creativo, el reputado David Fincher, que se ha sincerado acerca de las razones por las que llevamos más de un año sin tener novedades de la serie.

Holt McCallany en 'Mindhunter'

En primer lugar, hay que recordar que la implicación de Fincher en 'Mindhunter' va más allá de haber dirigido varios episodios. Cuando el proyecto saltó de HBO a Netflix, el director de "La red social" tomó el mando de la sala de guionistas, reestructurando el trabajo realizado por el creador Joe Penhall. Por lo tanto, cuando arrancó el desarrollo de la segunda temporada, Fincher decidió ascender al ayudante de dirección Courtenay Miles para apoyarle en las tareas de showrunner, liberándole un poco de la carga de trabajo. No obstante, como el cineasta ha reconocido a Vulture, la producción de esa segunda entrega no arrancó de la mejor manera posible: "Vi lo que estaba escrito y decidí que no me gustaba nada, así que nos deshicimos de ello y empezamos de nuevo."

"Es un trabajo que exige 90 horas a la semana. Lo absorbe todo en tu vida. Cuando acabé estaba agotado, y dije 'No sé si tengo lo que hace falta para ponerme con la tercera temporada'," asegura Fincher, que desde entonces se ha dedicado a realizar su primera película para Netflix, 'Mank', que se estrena el 4 de diciembre. Y a ese agotamiento se suman los datos de audiencia de 'Mindhunter', que no estarían a la altura de lo esperado: "Para la audiencia que tuvo, es una serie muy cara."

Quizá en el futuro

"No creo que podamos hacerlo por menos que la segunda temporada. Y llega un momento en el que tienes que ser realista, los dólares tienen que estar igualados a los ojos de los espectadores," reconoce el director estadounidense. Aun así, la esperanza no está perdida del todo, ya que un portavoz de Netflix ha confirmado a Vulture que 'Mindhunter' podría volver en algún momento, aunque no va a ser dentro de poco: "Quizá dentro de cinco años."