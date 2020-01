Netflix libera al reparto de 'Mindhunter' y congela la renovación por una tercera temporada

El silencio de Netflix tras el estreno de la segunda temporada de 'Mindhunter' en agosto de 2019 no auguraba nada bueno. Tanto es así que hemos cambiado de año y la plataforma de streaming no se ha pronunciado acerca de la renovación/cancelación de uno de sus productos más aclamados, cuyo futuro está aún más oscuro ahora que se ha desvelado que el elenco protagonista ha sido liberado, por lo que podrán implicarse en otros proyectos a corto o largo plazo.

Jonathan Groff y Holt McCallany en 'Mindhunter'

Sin embargo, esto no implica necesariamente que la tercera temporada de 'Mindhunter' no vaya a existir, pero de llegar a materializarse habría que esperar bastante para verla. Como ha confirmado Netflix a Deadline, esta situación se debe a la implicación de David Fincher, principal responsable creativo de la serie, en otros dos títulos originales del servicio estadounidense: "Está centrado en dirigir su primera película para Netflix, 'Mank', y en producir la segunda temporada de 'Love, Death & Robots'."

Por lo tanto, queda claro que para la compañía la continuidad de 'Mindhunter' no es un asunto prioritario, aunque no descarta prolongar las investigaciones de Holden Ford y Bill Tench: "Puede que [Fincher] revisite 'Mindhunter' en el futuro, pero mientras tanto no parecía justo impedir que los actores buscaran otros trabajos mientras él exploraba nuecas obras por su cuenta." Como indica Deadline, el reparto estaría encantado de volver a trabajar con el director de "La red social", pero todo dependerá de si Holt McCallany, Jonathan Groff y Anna Torv se embarcan o no en nuevas series.

A la espera

Cuando el desarrollo de 'Mindhunter' saltó de HBO a Netflix y Fincher tomó el control creativo de la serie por encima del creador Joe Penhall, la hoja de ruta contemplaba llevar a cabo cinco temporadas. Un plan que confirmó de nuevo McCallany a The Hollywood Reporter durante la promoción de la segunda temporada, asegurando que la tercera entrega podría suponer "una reimaginación total de la serie", que se desplazaría a una nueva localización. Por el momento, esa ubicación no es otra que el limbo, donde 'Mindhunter' pasará una larga época si las cosas siguen como hasta ahora.