Las siete declaraciones más impactantes de Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho', el documental de HBO Max

Coincidiendo con el juicio a Daniel Sancho y sin prácticamente previo aviso, HBO Max ha estrenado el capítulo 0 de su serie documental 'El caso Sancho'. El gran protagonista de al menos esta primera entrega es el padre del acusado de asesinato, descuartizamiento y ocultación del cadáver, Rodolfo Sancho. El actor se ha abierto en canal para responder a la entrevista más íntima que ha concedido desde que se conoció el suceso en agosto de 2023.

Su reacción al enterarse del suceso

Antes de responder,, y que procura "no tener ni grandes bajones ni grandes subidones, porque una cosa puede llevar a la otra". Dicho esto, ha arrancado la entrevista desde el principio: cómo se enteró de la noticia que le cambiaría radicalmente la vida.

El día 5 le llamó su hermano, dando rodeos al tema hasta que le contó lo sucedido. Se había enterado por los medios, y lo primero que le preguntó Rodolfo Sancho fue: "¿Esta vivo?". Sintió "esta sensación de estar en una película" porque todo le pilló de nuevas completamente. Aunque "sí que sabía que estaba en Tailandia, se había ido a practicar cocina, a hacer vídeos...".

Rodolfo Sancho, en 'El caso Sancho'

"Dentro del shock y la estupefacción, porque Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, era todo muy extraño. Enseguida me pongo en marcha y llamo a la Embajada, comunico esto y me dicen que están al tanto", comenta el actor que, aunque no ha "vivido situaciones así nunca", reacciona "bastante rápido". Además, cuenta la reacción de su pareja al ser informada: "Los ojos como platos. Ella reacciona con absoluta estupefacción y empieza el show".

La primera conversación de Rodolfo con Daniel

El gran impacto que tuvo la noticia tanto en los medios de comunicación como en la sociedad hicieron a Sancho distanciarse un poco de todo lo que se decía: "No creía a pies juntitas lo que estaban contando porque no cuadraba nada, todo era muy extraño". Quería, antes de nada, hablar con su hijo para conocer su versión. "Al día siguiente ya consigo hablar con él, cosa totalmente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono y todo. Y él me cuenta lo que ha pasado", comenta el padre.

"Está en un estado de shock muy importante, me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y ha acabado de una forma trágica", relata Rodolfo Sancho, describiendo la conversación como "no muy larga", pero que "no hacía falta más". A partir de ahí, se conciencia de que es "un padre luchando por su hijo. Y ese es el gran motor para no caer en una depresión o en la angustia".

Sobre la relación de Daniel con Edwin Arrieta

Tras haber hablado de cómo la prensa le persiguió en todo momento incluso en la puerta de su casa, Rodolfo Sancho ha ido contestado a una serie de preguntas relacionadas con Edwin Arrieta. Dice no saber muy bien por qué el colombiano fue a la isla, "habrían quedado allí, puede que con la intención de ver algún negocio allí, para pasar unos días... pero no sé el motivo exacto", cuenta.

Rodolfo Sancho, en 'El caso Sancho'

¿Recibió Daniel dinero de Edwin? "Pues no lo sé a ciencia cierta, creo que al principio, cuando le ofrece invertir, sí, algo recibió. No sé si tenían una tarjeta conjunta o algo así", señala durante la entrevista, agregando a continuación que "no le hacía falta dinero, pero siempre un poco más de dinero viene bien si quieres hacer ciertas cosas".

También quiere saber la entrevistadora si Daniel es un chico influenciable, algo que su padre achaca a sus 29 años: "Tiene una edad influenciable, en la que estás intentando que tus ilusiones cuajen, por lo que es fácil, es una presa fácil". ¿Pero sabía algo Rodolfo de esta relación? Lo cierto es que no, algo que respeta porque es la parte íntima de su hijo: "Quizás no todo se lo cuentas a tus padres", comenta en el documental.

"¿Quién no tiene una relación tóxica?", se pregunta él, apuntando ala peculiaridad que podría tener el caso Sancho: "Esto lo que pasa es que ha detonado en algo tremendo". "Nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida. Pero nadie", dice poniéndose más serio, haciendo que la entrevistadora le frene un poco los pies señalándole que hay una responsabilidad por los hechos de cada uno. "Por supuesto, y es terrible. Y me solidarizo con las emociones de la familia", afirma ahora el actor.

El primer viaje a Tailandia

El viaje a Tailandia lo piensa desde el primer momento. No duda desde que es conocedor de la noticia que tiene que viajar hasta el país asiático, pero no quiere hacerlo inmediatamente. "Ir allí sin las armas con las que luchar no tenía ningún sentido. Antes intento formar un equipo potente que me pueda ayudar", narra ahora en el documental. Fue a los pocos días cuando llegó a la cárcel donde se encontraría con su hijo.

"Siempre hay un poco de nervios, pero siempre iba más por la lucha que poseído por el nervio, si no no soy funcional, no puedo ayudar", relata, para contar cómo fue este primer encuentro que recuerda como "duro y tenso". "Enseguida le dije (a Daniel) que estuviera tranquilo, que iba a formar un equipo con el que luchar". Le llamó la atención que durmiera en el suelo, pero "es como duermen los tailandeses, es algo cultural".

Rodolfo Sancho, en 'El caso Sancho'

Igualmente, no se fue preocupado de esa primera visita porque "que no haya violencia ya me parece algo muy importante. Y para nada. Es una cárcel muy amable. Esa tranquilidad la tuve desde un principio". Fue ese mismo día al salir cuando dijo a la prensa que no le iban a ver derramando lágrimas, un comentario que llamó mucho la atención en su día y sobre el que ahora también se ha querido pronunciar.

"Lo más privado mío son las emociones. ¿Que he sufrido en momentos? Claro. ¿Que me he entristecido en momentos? Por supuesto. ¿Que la situación no es la mejor del mundo? Por supuesto, pero las hay mucho peores. Mucho peores", asegura Rodolfo Sancho con una tremenda seguridad en sus palabras.

¿Se ha cuestionado algo como padre?

Daniel y Rodolfo, hijo y padre, siempre han tenido una buena relación e incluso bastante cercana. Algo que aborda este documental es si el actor se ha cuestionado en algo como padre después de que saliera la noticia del terrible suceso. No duda al decir que no, "porque la vida es incontrolable". Recuerda que fue padre muy joven, que no tenía la madurez que tiene ahora, "¿pero me voy a culpar por una cosa así? Las cárceles están llenas de gente que tiene hijos, padres... Si uno no relativiza, te crees que solo te ha pasado a ti...", comenta un convencido y tranquilo Sancho durante la entrevista.

La condena moral por el descuartizamiento

El 13 de noviembre, Daniel Sancho se declaró no culpable, habló de una muerte accidental, aunque sí que reconoció haber descuartizado y ocultado el cuerpo. "Daniel me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y de hacerle daño a su familia, por lo que se había defendido incluso en un intento de agresión sexual. Nos cuenta cómo fue todo. La pelea y lo posterior a la pelea. El miedo, el pánico, el estado de disociación...", relata ahora el padre del acusado.

Rodolfo Sancho, en 'El caso Sancho'

Es en ese preciso momento cuando la entrevistadora quiere lanzarle una cuestión clave: ¿El descuartizamiento lleva implícito una condena moral?, algo que él responde afirmativamente y explica algunas de las conversaciones que ha tenido con psicólogos. "Te hacen entender que en ese momento la razón deja de funcionar, quieres que esto no haya pasado... y sí, a mí también me pareció que eso no tenía prácticamente pena, o un año o una multa. Bajo la ley, no es un dato importante, pero es lo que suena más escabroso".

Es en ese instante cuando sí que señala algo incorrecto que habría hecho Daniel Sancho tras la discusión: "Quizás lo mejor habría sido decir: he tenido una pelea, ha pasado esto", señala Rodolfo, lamentando que optara por el descuartizamiento y ocultación. Igualmente, lo entiende por este motivo que expone: "Entra en pánico, en Tailandia, un país que no es el tuyo, y la pena de muerte... Daniel ahora, y yo, sabemos de leyes, que antes no sabíamos nada".

Eliminado el concepto de la pena de muerte

Un de los últimos tema clave que tratan durante este capítulo cero de la serie documental es sobre el concepto de la pena de muerte, del que tanto se habla al tratar el caso. "Lo tengo eliminado de la cabeza, tenemos la ilusión de que le declaren no culpable", dice convencido Rodolfo Sancho, quien sorprende al añadir: "Llevo toda la vida preparándome para esto".

Detalla este argumento exponiendo que "el proyecto mental de ser es lo importante. El 90% de las veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El pensamiento a futuro se reduce a dos cosas: deseo o miedo. La realidad llegará, pero estar aterrorizado con lo que puede ocurrir intento que no me atrape. No es fácil, tienes momentos de miedo, pero siempre vienen por el pensamiento". Finalmente, compara su actitud con la de los animales: "El animal no piensa a futuro, actúa, al animal lo acorralas y lucha".