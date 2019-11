El desconocido pasado televisivo de Susi Caramelo como concursante de '¡Allá tú!'

A día de hoy es prácticamente imposible no conocer a Susi Caramelo. En apenas unas semanas, esta catalana que hasta ahora era desconocida para la mayoría, se ha convertido en una auténtica estrella televisiva. La cómica ha logrado dar el salto y convertirse en la que sin duda es la reportera de moda, al menos en cuando a televisión de pago se refiere. Esta colabora semanalmente en 'Las que faltaban', el espacio de Globomedia para Movistar+, y sin duda, el trabajo que realiza en este show conducido por Thais Villas se ha convertido en el más valorado y comentado de todo el programa.

Susi Caramelo y Jesús Vázquez en '¡Allá tú!'

Poco podía imaginar Caramelo al principio de esta temporada que los reportajes que realiza en entregas de premios, ruedas de prensa o simplemente en la calle iban a viralizarse cada semana. Son muchos los tuiteros que a día de hoy están esperando cada domingo a que en #0 se emita la pieza correspondiente para rápidamente compartirla en redes sociales y comentarla. El sentido del humor, la agilidad y la falta del sentido del rídiculo que esta tiene la han llevado sin duda el triunfo. Pero, ¿será un éxito temporada o este es tan solo el inicio de una larga trayectoria televisiva? Es una auténtica incógnita, pero lo que sí tenemos claro es que esta no ha sido su primera incursión en este medio.

Así fue su paso por '¡Allá tú!'

Y es que más allá de ser animadora de público de 'Locomundo' e 'Ilustres ignorantes' en Movistar+, además de guionista de espacios como 'El castillo de Takeshi' en Comedy Central, Caramelo se estrenó en la pequeña pantalla como concursante de un reconocido formato televisivo. La catalana participó en '¡Allá tú!', el exitoso concurso que Telecinco emitió entre los años 2004 y 2008 con Jesús Vázquez al frente. Un usuario en Twitter ha rescatado un vídeo de la primera aparición de Caramelo en el que sin duda fue uno de los programas más vistos de la franja de tarde de la cadena de Mediaset. En estas imágenes podemos ver como ya en el año 2007 Caramelo era igual de atrevida que ahora y es que la encontramos cómoda y muy divertida frente a Jesús Vázquez.

Una vez presentada por Jesús, Susi no dudaba en mostrar la original camiseta con la que había decidido estrenarse en el programa. "Allá tú... ¡pues aquí yo", afirmaba la chica visiblemente emocionada de estar en el plató mientras lucía la prenda. Después, le explicaba a Jesús que "me lo estoy pasando muy bien" aunque reconocía que "por ahí hay uno que no me cae muy bien", señalando así a otro de los participantes (Víctor de Cantabria). Entre risas, Vázquez le confesaba que le encantaba esta pequeña "rivalidad" entre ellos: "Está muy bien que esto también pase, que siempre decís que os lleváis muy bien con todo... y no siempre puede ser eso". Después, el juego se iniciaba y este "duelo" se mantenía en siguientes entregas. En definitiva, Caramelo se estrenaba en el espacio haciendo lo que mejor se le da a día de hoy: animando un plató.