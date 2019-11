Susi Caramelo le hace el test de alcoholemia a César Vicente en la gala de LOS40 Music Awards

La gala de LOS40 Music Awards 2019 nos dejó actuaciones tan espectaculares como las de Rosalía o Lola Índigo con Aitana, pero si un momento marcó la celebración y se hizo viral fue la entrega del premio presentado por Ester Expósito y César Vicente. Y es que el actor de "Dolor y gloria" salió al escenario en un estado lamentable. A la gala acudió Susi Caramelo para cubrir el evento para 'Las que faltaban' y aprovechó para hacerle el test de alcoholemia al actor.

Susi Caramelo y César Vicente en LOS40 Music Awards

"Venga, venga que esto va a explotar" avisó César Vicente antes de someterse al reto de la colaboradora. El chico Almodóvar sopló en el aparato y ante el alto resultado (66, para sorpresa de la reportera), argumentó que era culpa del tequila. En el lado contrario estaba su compañero de profesión Miguel Bernardeau quien pasó también la prueba pero el resultado fue 0. "Es que yo soy muy poco de rock and roll, soy muy deportista", comentó el actor de 'Élite'.

Una invitada que no pasó por el micrófono de Susi Caramelo fue la cantante Rosalía. "Vetada, es la primera vez que me vetan y es catalana como yo. Enfócala así de lejos porque a mi no me dejan acercarme", confesó la colaboradora sobre la artista. La reportera se había puesto una uñas largas al estilo de Rosalía para la ocasión pero a pesar de no poder entrevistarla, la cantante le dedicó un saludo a la lejanía y al ver sus uñas le dijo: "¡Qué guapa!".

Los otros entrevistados

A falta de Rosalía, Susi Caramelo le pidió a Edurne que le cantara el estribillo de "Pienso en tu mirá" y acabó pidiéndole el vestido que llevaba puesto a la cantante. Incluso le pidió que le presentara a amigos de su novio, el futbolista David de Gea. Otros invitados que pasaron el particular "test" de Susi fueron Anitta, Becky G, Yolanda Ramos o Leiva. La colaboradora de 'Las que faltaban' acabó haciendo un casting para 'Paquita Salas' delante de Javier Calvo y Javier Ambrossi.