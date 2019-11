La pícara intervención de Susi Caramelo y José Manuel Parada en los Premios Iris: "No lo olvidaré en mi vida"

La noche del lunes 18 de noviembre, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebró la gala de los Premios Iris 2019 con Inés Ballester y Jota Abril como presentadores de una cita que tuvo lugar en el Nuevo Teatro Alcalá. Una ocasión en la que se contó con la presencia de numerosos rostros televisivos, algunos de los cuales entregaron galardones sobre el escenario, entre los que se encontraban Susi Caramelo y José Manuel Parada, quienes dejaron más que clara su buena química.

José Manuel Parada y Susi Caramelo en los Premios Iris 2019

"Yo pensaba que no íbamos a llegar al micro, parecen dos testículos", bromeó Caramelo, al subir al escenario junto al conocido presentador. "Ya era hora de José Manuel Parada, presentador de 'Cine de barrio', se juntara con alguien de barrio, pero de verdad", añadió la conocida humorista de 'Las que faltaban'. "Yo te encuentro muy fina, Susi", respondió Parada, palabras a las que Caramelo respondió agradecida.

"Estoy encantado de coincidir contigo. Estaba contando los segundos para hacer una pareja que más que presente, tiene mucho futuro", declaró el presentador, tras lo cual Caramelo señaló que había "que juntar a las generaciones". "Mi familia siempre decía: 'cuidado, no cojas un caramelo a un desconocido'. Pero este caramelito, a una conocida como ella, que la conoce todo el mundo, encantado estoy", reconoció Parada, ante lo que su compañera le preguntó qué haría "con un caramelo", despertando algunas risas entre los presentes.

"No voy a olvidar este momento"

"Siento desilusionarte, pero no eres el primer caramelo de mi vida. He probado muchos caramelos y de muy distintas marcas", bromeó Parada, quien matizó que "uno es moderno y está abierto", ante las risas del público. "¿Qué hacemos todos con un caramelo? Chuparlo", se animó a responder entonces el presentador. Una propuesta que Susi no pasó por alto y lo animó a chuparla. "Hazlo, que quiero que lo veo mi madre", soltó la humorista, ante un sorprendido Parada. "Todo tiene su momento. Después de la gala hay una fiesta, por lo tanto, entre copa y copa, yo te chupo", declaró el veterano presentador, tras lo cual ambos se dispusieron a entregar uno de los galardones de la noche. "No voy a olvidar este momento en mi vida. He dado mi primer premio con José Manuel Parada", prometió Susi Caramelo.