Por Beatriz Prieto |

Esta noticia contiene spoilers

Este miércoles 20 de diciembre, 'La promesa' ha vivido la marcha de Jimena, el personaje interpretado por Paula Losada. Una despedida ante los espectadores a la que, durante el rodaje de la serie, se sumó a la partida de la actriz, a quien el equipo quiso honrar con múltiples gestos de cariño y reconocimiento por su trabajo.

Paula Losada recibe el cariño de sus compañeros de 'La promesa' en su despedida

en su, al menos hasta el momento, última escena en la serie. Con la esperanza de que recupere la cordura, sus padres,tras presentarse con la máxima celeridad para conocer su estado, después de que los marqueses les avisaran de su intento de suicidio tras

Paula Losada, la actriz que da vida a Jimena, se despide del equipo de #LaPromesa ¡Te echaremos mucho de menos! ?? pic.twitter.com/j2NDogxjOU — La Promesa (@lapromesa_tve) December 20, 2023

Con esa desaparición de su personaje, ya adelantada por accidente con la nueva cabecera y que deja la puerta abierta a un posible regreso en el futuro, Losada veía concluido su trabajo en 'La promesa', cuyo equipo le dedicó una calurosa despedida. "¡Te echaremos mucho de menos!", compartían en redes sociales, junto al vídeo del momento, en el que se podía ver cómo los presentes aplaudían a la actriz, la abrazaban y la besaban, además de que le entregaban un ramo de flores.

"Hacer algo así es increíble"

"Muchas gracias, qué voy a decir. Es superguay venir aquí cada mañana", confesaba Losada, quien sentía que "la interpretación me ha dado una segunda oportunidad en la vida y hacer algo así es increíble". La actriz reconocía que, gracias a su trabajo en 'La promesa', "de alguna forma, te sientes muy valorada y ves que algo que a lo mejor no era tu vida, ahora es tu vocación". "Estoy muy feliz. Espero que todo siga adelante, la gente de fuera no sabe el trabajo que realmente conlleva", añadía Losada, sonriente.