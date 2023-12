Por Redacción |

Los Duques de los Infantes se han personado en La Promesa tras la llamada de los Luján por el grave estado de salud mental en el que se encuentra Jimena. Sin embargo, su llegada no ha sido conciliadora, pues planean tomar medidas contra ellos. El incendio perpetrado por la mujer de Manuel ha provocado que Catalina se debata entre la vida y la muerte: necesita oxígeno con urgencia o no será capaz de limpiar sus pulmones del humo inhalado.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Quien sí parece que está mejor en 'La promesa' es Rómulo, pues. Mientras tanto, Curro se plantea si alistarse al ejército, tal y como le ha sugerido Lorenzo. Valentín busca el modo de conquistar a María Fernández, lo que no hace gracia a Salvador. Sin embargo,

En el episodio 254 de 'La promesa', que se emite el miércoles 20 de diciembre, Catalina sigue agonizando. Necesita el oxígeno, pero Pelayo y Mauro parece que no van a llegar nunca para suministrárselo. Entre tanto, los Luján le han dejado clara la situación a los duques respecto a Jimena y cómo el estado mental de esta ha derivado en la locura. Finalmente, sus padres deciden que la mejor opción es llevársela a casa para que se recupere. Todo lo ocurrido con su mujer ha supuesto un punto de inflexión para Manuel en su matrimonio y así se lo hace saber a Jana en un momento que comparten a solas.

Curro sigue dándole vueltas a la idea de ingresar en el ejército, pero la presión ejercida por Cruz termina con el joven negándose a ello. Lorenzo se enfada, pues las prisas de la marquesa no han hecho más que dificultar su plan. Petra quiere hablar con Feliciano sobre sus orígenes, pero este la rechaza. Feliciano siente que su vida es una mentira y que no debió haber nacido, pero ahí está Teresa para consolarlo y asegurarle que lo ocurrido en el pasado no es culpa suya. Por otro lado, Lope está muy agradecido con los marqueses por haberlo traído de vuelta, pero se enterará de que todo fue logro de Mauro.