Detienen a la acosadora de Candela Peña que amenazaba con matar a su hijo

La pesadilla de Candela Peña está más cerca de terminar. El pasado mes de mayo, la actriz denunció en redes sociales estar sufriendo acoso continuado en Internet, además de haber recibido amenazas de muerte tanto ella como su hijo menor de edad. Tras meses de búsqueda, la Policía Nacional ha dado con el paradero de la presunta autora de los delitos, procediendo a su detención.

Candela Peña, en 'Hierro'

La acusada, una mujer de 22 años que reside en la provincia de Barcelona, habría empleado una veintena de perfiles falsos en redes sociales desde donde ejercía su acoso a la intérprete y lanzaba mensajes amenazantes hacia ella y su hijo como "hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma" o "te juro que lo mato, a mí me es igual, me estás haciendo daño".

La investigación policial ha sido clave para obtener los datos necesarios a través del análisis de sus perfiles y así lograr identificar a la persona que estaría detrás de los hechos. Esta situación se volvió terrorífica para Candela Peña, pues controlaba todos sus movimientos y conocía dónde se encontraba y qué hacía en cada momento, hasta el punto de enviarle una foto de su hijo, a quien la actriz nunca había expuesto públicamente.

La denuncia de Candela Peña

Cansada de ser acosada constantemente, Candela Peña acudió a una comisaría de Madrid para interponer una denuncia por ciberacoso. Para ello, entregó más de 40 páginas repletas de capturas de pantalla de publicaciones y mensajes en donde recibía constantes amenazas a su integridad física y a la de su hijo menor de edad.