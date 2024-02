Disney+ renueva 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' por una segunda temporada

Una semana después de que concluyera la primera temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' con el lanzamiento del octavo y último episodio a través de Disney+, la compañía no se ha hecho de rogar para confirmar una renovación que muchos ya daban por sentada. Concretamente, ha sido el miércoles 7 de febrero cuando Disney+ ha anunciado oficialmente la continuación de la serie con una segunda temporada, a través de sus redes sociales.

, trasladaban en las cuentas oficiales de la plataforma, en nombre de Rick Riordan, autor de la saga de novelas en las que se basa la ficción, la cual. Un proyecto en el que, de hecho, el propio Riordan ha estado implicado tanto como coguionista del episodio piloto, como en los papeles de cocreador y productor ejecutivo.

"Levad anclas. Izad la vela mayor. Todos manos a la obra, semidioses. ¡Nos dirigimos al Mar de los Monstruos!", remataba el texto del escritor, que la plataforma acompañaba con una imagen en la que se podía ver a los tres protagonistas de la serie, Percy, Annabeth y Grover, abrazados. Unos personajes interpretados por Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri, que volverían en la nueva tanda de episodios, tras una temporada debut que se transmitió durante más de 110 millones de horas, unas 20,6 millones de visitas totales en todo el mundo.

