Por Toño García Rodríguez |

En contraste con el resto de magacines y espacios informativos, 'Y ahora, Sonsoles' se negaba este lunes 29 de abril a comentar la polémica comparecencia de Pedro Sánchez. El programa de Antena 3 decidía omitir todo lo relacionado con la decisión del presidente del Gobierno y centrar sus contenidos en otro tipo de noticias y reportajes. Esto, como no podía ser de otra forma, se llevó a cabo de manera deliberada, pues la presentadora confesó más adelante no querer hablar del tema principal del día.

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

Buena muestra de esto fue la frase de Sonsoles Ónega . La presentadora, que terminaba la sección de actualidad con una emotiva conexión de un matrimonio que celebraba sus casi 88 años continuados de amor, realizóde camino al set de crónica social. Al ritmo de "Despechá" de Rosalía , Sonsoles cambiaba de espacio saludando al público cuando,

"No voy a hablar yo de este señor, ¡no!", manifestaba mientras tomaba asiento y presentaba a sus colaboradores, en una clara referencia al presidente del Gobierno. "Ya me aburro de hablar de este señor y hacerle la propaganda", añadía entre los aplausos del público una vez sentada. De esta forma, la presentadora confirmaba a los espectadores que, durante la tarde, no encontrarían información en el programa acerca de la comparecencia.

No fue la única referencia

Aunque el tiempo dedicado al presidente durante el espacio de Antena 3 no llegó a alcanzar el minuto, estas no fueron las únicas referencias que Sonsoles Ónega realizó sobre Pedro Sánchez. Minutos antes, la presentadora daba paso a la conexión del longevo matrimonio con una mención al protagonista del día: "A todos los incrédulos que no creen en el amor desde lo de Pedro Sánchez, pues menos, les tengo que presentar a Petronilo y Socorro, que empezaron a gustarse cuando tenían doce años y siguen celebrando su historia de amor".