'Doctor Who' sustituirá a Millie Gibson como acompañante tras una única temporada

Por Alejandro Rodera |

'Doctor Who' arrancó definitivamente su nueva era a finales de 2023. El trío de especiales del 60º aniversario sirvió para celebrar el legado de la serie de BBC, pero también para introducir al Decimoquinto Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa, que no tardó en embarcarse en su primera aventura en el especial navideño 'The Church on Ruby Road'. A su vez, esta tradicional entrega, previa al estreno de la decimocuarta temporada, fue la excusa perfecta para presentar a Ruby Sunday, una acompañante de la que no podremos encariñarnos demasiado.

Varada Sethu, nueva companion de 'Doctor Who'

En un movimiento inusual, la icónica seriea partir de la decimoquinta entrega, que se está grabando actualmente en Cardiff. Según adelanta The Daily Mirror, la joven intérprete, conocida por su implicación en 'Coronation Street',, que se estrenará en algún momento de mayo en todo el mundo (menos en Reino Unido) de la mano de Disney+.

La actriz que recogerá el testigo de Gibson será Varada Sethu, que, de hecho, ya está inmersa en la filmación de la temporada 15, cuyo lanzamiento se producirá en 2025. Como apunta el medio citado previamente, esta drástica decisión fue tomada por el showrunner, Russell T. Davies, cuando se terminó de rodar la decimocuarta tanda. Así pues, Gibson no aparecerá en el próximo especial navideño, aunque sí intervendrá puntualmente en la decimoquinta entrega. En concreto, se espera que aparezca en tres de los ocho episodios, estando uno de ellos dedicado plenamente a cerrar su andadura en la serie.

Cambio de guardia

El trabajo de Gibson ante las cámaras de 'Doctor Who' está cerca de llegar a su fin, ya que tan solo tendrá que regresar para "atar cabos sueltos" a un rodaje en el que Gatwa ya está poniendo a prueba su química con Sethu, que viene de encarnar a Cinta Kaz en 'Andor'. Con respecto a este chocante giro de los acontecimientos, una fuente cercana a la producción ha evidenciado que Davies no piensa conformarse en esta nueva etapa: "Russell está manteniendo todo en movimiento y no está posponiendo nada, eso está claro". Además, también se ha resaltado el carisma de Sethu: "Varada en una joya, Russell quedó impresionado con su talento".