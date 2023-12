Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Richard Franklin, el intérprete que alcanzó un gran reconocimiento en 'Doctor Who', ha fallecido a los 87 años el día de Navidad. La BBC contó con el actor para dar vida al capitán Mike Yates entre 1971 y 1974, fecha en la que coincidió con Jon Pertwee, quien se metía en la piel del famoso doctor de la serie. Además, el artista ha participado en una de las sagas más icónicas del mundo audiovisual encarnando al ingeniero espacial Sirro Argonne en "Rogue One: Una historia de Star Wars".

Richard Franklin en 'Doctor Who'

publicando un mensaje en redes sociales hablando en nombre de la familia: "Con gran tristeza,. Richard falleció tranquilamente mientras dormía".

"Los detalles sobre los arreglos del funeral se proporcionarán aquí cuando se anuncien. Descansa en paz, Richard", ha terminado escribiendo el amigo de Richard Franklin en las redes sociales. Además, cabe destacar que el actor y director de cine británico también se forjó una gran carrera profesional en el mundo del teatro, trabajando en obras como "Romeo y Julieta", "Rocky Horror Show" o "Same Time Next Year".

Su trabajo como escritor y político

Por otro lado, el actor siempre estuvo ligado a su personaje de 'Doctor Who' puesto que llevó a cabo una novela en formato de audiolibro llamada "The Killing Stone". Asimismo, su trayectoria no solo esta relacionada con el mundo de las artes escénicas, sino que también dio el salto a la política presentándose en las elecciones parlamentarias británicas. El director de cine y teatro llegó a fundar un partido político llamado el Partido de la Silenciosa Mayoría. No obstante, no consiguió el mismo éxito que en su carrera artística.