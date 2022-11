Todavía falta bastante para ver a Ncuti Gatwa como el decimoquinto Doctor, pero ya conocemos a la que será su 'companion'. Millie Gibson, actriz conocida en reino unido por su participación en la longeva telenovela de ITV 'Coronation Street', se incorporará a 'Doctor Who' y acompañará a Gatwa en la TARDIS.

Ncuti Gatwa y Millie Gibson junto a la TARDIS de 'Doctor Who'

La noticia del fichaje se ha dado a conocer durante la retransmisión de este año de, el tradicional telemaratón solidario de la cadena pública británica. Y como ya se dijo en el caso de Gatwa,, que así es como se llamará su personaje,es decir, en una fecha por definir entre Navidad o y Año Nuevo.

"Aunque todavía no me lo creo, me siento muy honrada de haber sido elegida como la acompañante del Doctor", afirma Gibson. "Es un regalo de papel, y un sueño hecho realidad, y haré todo lo posible para intentar llenar las botas de los compañeros que han viajado antes que yo. Y qué mejor manera de hacerlo que estando al lado del fabuloso Ncuti Gatwa, me muero de ganas de empezar".

"Millie es simplemente la 'companion'", añade Gatwa. "Está llena de talento, fuerza, tiene un brillo pícaro en los ojos y es afilada como una navaja. Desde el momento en que entró en la habitación, capturó toda nuestra atención con su efervescencia y luego solidificó esa atención con el puro esfuerzo de su talento. ¡Esta aventura va a ser tan salvaje y tan divertida que no puedo esperar a navegar por el universo con Millie!"

Russell T Davies, actual showrunner de 'Doctor Who', también alaba el talento de Gibson, a quien define como una mujer "brillante, dinámica, inteligente y una actriz maravillosa". "Como fan de 'Coronation Street', he visto a Millie sobrevivir a persecuciones, disparos y asedios, pero eso no es nada comparado con lo que le espera a Ruby Sunday", avanza el guionista y productor.

Una aniversario muy especial

La serie de ciencia ficción dejó con la boca abierta a los fans con el especial emitido el mes pasado. En el episodio, titulado "The Power of the Doctor", se cerró la etapa de Jodie Whittaker como la decimotercera Doctora al regenerarse en la decimocuarta encarnación del personaje que, para sorpresa de todos, no será Gatwa sino David Tennant, que en su momento ya fue el décimo Doctor.

Tennant y Catherine Tate, que dio vida a Donna Noble, una de las 'companions' más recordadas de Diez, regresarán a 'Doctor Who' con motivo del sesenta aniversario de la serie y protagonizarán tres episodios especiales que se emitirán en noviembre de 2023.