Por Laura Franco Betancurt |

Si bien las tertulias son proclives a terminar en polémica, la que tuvo lugar la noche del 5 de agosto en 'laSexta Xplica!', conducido por Verónica Sanz, dejó a muchos espectadores con la boca abierta. Afra Blanco, sindicalista, y Luis Garvía, economista financiero, se trabaron en una bronca sin fin a causa del papel de los sindicatos mientras se debatía en plató la ley de vivienda y el precio del alquiler.

Afra Blanco y Luis Garvía en 'laSexta Xplica'

La tensión se palpaba en el ambiente por la importancia del propio tema que se trataba y las desavenencias de los participantes, pero la bomba estalló cuando Luis Garvía desprestigió la función en la sociedad actual de los sindicatos alegando que "son del siglo pasado". Ahí es cuando la sindicalista Afra Blanco no pudo contener su molestia y le respondió:

Ante la referencia de Blanco, el economista se defendió con molestia y sarcasmo: "¿Que me lea la Constitución? Si quieres te traigo un plato de gambas para que estés entretenida. Me la sé perfectamente, he estudiado Derecho". La repuesta de la analista no se hizo esperar y quiso añadir: "Probablemente a gente como tú lo que le molesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país hoy se puedan pagar gambas. A mí no me vuelvas a decir que si me traes un plato de gambas. ¡Cuidado, eh! No te equivoques".

Verónica Sanz interviene

La tensa bronca entre ambos tertulianos culminó con Garvía rebatiendo el comentario de Blanco con un típico, pero mordaz "¿me estás amenazando?", preguntó. "No. Te estoy diciendo que no te equivoques", insistió ella. La tertulia colapsó y el economista continuaba espetando: "¿Y tú eres trabajadora? Es que estoy pensando en lo que me has dicho...". La discusión finalmente se zanjó con la mediación de la presentadora ante "las faltas de respeto" que la tertuliana manifestó no querer seguir tolerando.