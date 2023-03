Por Daniel Tostón López |

La precariedad en la hostelería y la falta de camareros dispuestos a trabajar con las condiciones que se ofrecen es uno de los grandes problemas del tercer sector en España. Sobre este asunto se encontraban discutiendo los colaboradores de 'laSexta Xplica', moderado por José Yélamo, antes de que David de la Torre, el dueño de un restaurante de Madrid, hiciera saltar a los allí presentes con su opinión sobre el tema.

El debate giraba en ese momento sobre los horarios adecuados para que los bares y restaurantes sirvan la cena. Alejandro Inurrieta, doctor en Economía, argumentaba que ofertar comida a las dos de la madrugada suponía un problema en las jornadas de los trabajadores, mientras que de la Torre sostenía que limitar el horario era quitarle horas de facturación a un empresario. Inurrieta abogaba por "educar al consumidor" para que cene antes y el empresario le respondía: "¿Y por qué no educamos al empresario para ser mejor, tratar mejor a los trabajadores, contratar a más personas y facturar más?".

David de la Torre y Laura Blanco en 'laSexta Xplica'

En ese momento intervenía la periodista Laura Blanco, que buscaba un punto medio entre ambos. "Estamos deseando que vengan turistas de fuera y uno de los atractivos que tiene nuestro país es el horario", argumentaba, afirmando que "no se puede educar al turista". El economista contestaba que eran los españoles los que cenaban tarde, pero Blanco cambiaba de tema. "Otra cosa es que no se puede tener contratada a gente por cinco o seis horas, y que luego trabaje doce (...) Si tú le pagas 2.500 euros a un camarero porque tienes el bar abarrotado, ¿crees que no habría? Pero trabajando ocho horas diarias, no doce", apuntaba la tertuliana.

"Trabajar 16 horas diarias"

De la Torre soltaba entonces su controvertido punto de vista: "Si tú tienes un jefe que te trata bien y tienes un equipo en el que estás a gusto, no te va a importar trabajar doce, catorce o dieciséis horas". El revuelo y la indignación entre los colaboradores saltaba enseguida. "Nadie quiere trabajar 16 horas", defendía Blanco. Entre el barullo, el empresario trataba de defenderse. "Yo lo he hecho para sacarme la carrera. Quería pagarla de mi bolsillo", se excusaba.