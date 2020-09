Ed Stafford: "Me encontré exhausto al llevarme a mi familia a 'Ed Stafford: duelo imposible'"

El explorador inglés y antiguo capitán del ejército británico vive una nueva aventura en la pequeña pantalla. Este lunes, 14 de septiembre de 2020, Discovery Channel estrena la segunda temporada de 'Ed Stafford: duelo imposible'. Con un récord Guinness en su poder por ser la primera persona en recorrer la longitud del río Amazonas a pie, Ed Stafford se enfrenta a un oponente diferente e igualmente hábil en la carrera por ser el primero en llegar a un punto predeterminado, en un viaje cargado de peligros. Sin duda, una temporada compleja marcada por la crisis del coronavirus, que obligó a paralizar las grabaciones en China. En esta entrevista, el aventurero desvela las claves de las nuevas entregas que llegan marcadas por la presencia de su familia.

Ed Stafford

¿Qué es lo más importante que has aprendido de tus experiencias?

Supongo que si lo ves como algo que me he llevado conmigo, que se ha filtrado en el resto de mi vida, creo que ser alguien que no se fija en el estado final, no se fija en la meta y realmente disfruta de cada momento. Yo solía estar seguro de que cuando caminaba a lo largo del Amazonas estaba realmente obsesionado con llegar al final, lo que hacía todo mucho más difícil porque cualquier cosa que se interpusiera en el camino me molestaba o frustraba. Y ya sabes, no le di tanto tiempo como debería haberle dado a la gente que conocí en el camino y no aprendí todas las plantas medicinales y cosas así. Y creo que hoy en día yo, por supuesto, quiero seguir queriendo lograr cosas. Por supuesto, todavía tengo que llegar al final de determinadas tareas, pero creo que solo trato de disfrutar realmente cada momento y cada día. Creo que esa es probablemente la diferencia entre un Ed de 20 años y medio y el Ed de 40 años y medio que está aquí hoy, así que sí, disfrutando realmente de cada día. Sí.

En el primer mes, estás compitiendo con otra persona y cómo afecta esto a tus decisiones. ¿Eso significa que harías las cosas de manera diferente si no fuera la competencia parte de esto?

Creo que definitivamente, sí. Creo que, sin lugar a dudas, el concepto de la serie surgió porque me estaba volviendo un poco demasiado cómodo estando encerrado en un entorno por mi cuenta sin nada y simplemente teniendo que sobrevivir en un lugar. Y luego la siguiente serie después de "solo en la isla", se llamó "al límite" y eso significaba que tenía un viaje físico que hacer. Y la progresión natural realmente para aumentar la presión, supongo, y aumentar la dificultad fue agregar un competidor. Y de hecho, al principio me resistí a la idea, pensé que era una especie de truco para la televisión, y luego, de inmediato me di cuenta de que era más competitivo aún de lo que pensaba, pero también me di cuenta de que ejerce mucha más presión. De hecho, en una situación de supervivencia, ya sabes, estarías bajo mucha presión, es casi seguro que querrías salir de la situación. Y si te lesionas, habría una presión de tiempo para que lo atienda un médico, algún tipo de apoyo médico. Entonces, creo que, de una manera extraña, lo hace mucho más difícil y, por lo tanto, sí, tomo decisiones apresuradas, y lo hago un poco, ya sabes... Probablemente no estoy tan sereno como lo estaría si tuviera todo el tiempo en el mundo. Pero sabes, creo que eso es bueno. Creo que aumenta la presión, aumenta por lo tanto, la dificultad y luego, sí, me mantiene alerta, supongo.

Un par de ellos me asustaron un poco

Creo que esta vez un par de ellos me asustaron un poco. Generalmente estoy muy cómodo. Sin embargo, uno estaba en montañas muy altas y tenía que atravesar un terreno empinado donde literalmente, estoy mirando a mi izquierda y a mi derecha y si me muevo un par de centímetros en cualquier dirección, me caeré y muerte. Eso fue bastante aterrador porque, nuevamente, los escaladores suben con todo el equipo de escalada allí. Obviamente no tengo ese tipo de equipo físico para apoyarme. Creo que es bueno ponerse en esas situaciones para que uno mismo, ya sabes, enfrente las cosas en las que no es bueno y mejore en ellas. Sinceramente, me sentí más cómodo en ese entorno marítimo que nunca antes. Así que creo que sí, tal vez esté conquistando ese miedo.

'Ed Stafford: duelo imposible'

¿Cuánto tiempo lleva prepararse para un episodio del programa, para una aventura o un viaje?

No me preparo para nada. Lo siento, no preparo nada, literalmente salto al avión y llego. De acuerdo, hay un par de días antes en los que estás orientado. Normalmente hay una especie de experto local en el terreno que te dice qué es peligroso comer o qué puedes comer. Así que estás aprendiendo durante un par de días y mientras te estás climatizando. Pero luego, una vez que te adentras, simplemente dejas tus dispositivos. Y creo que , aunque suena como una respuesta frívola que no hago nada en absoluto, creo que a lo largo de los años he aprendido mucho y ahora tengo bastante confianza en la mayoría de los entornos. Y, además, nunca tienes todas las respuestas, en realidad no lo sabes, no veo el terreno exacto por el que estaré caminando. Así que tienes que confiar, supongo, en que tienes la capacidad de hacer frente a todo lo que se te presente. Así que sí, y también el corto período de tiempo que hay entre grabaciones, solo quiero relajarme por completo y pasar tiempo con mi pequeño y mi esposa y cosas así. Por eso, creo que es muy importante desconectar en lugar de pasar todo el tiempo preparándose para el próximo.

Y durante el confinamiento, ¿ha sido una pesadilla para usted quedarse en casa o fue agradable tener este tiempo con su familia y tener tiempo libre?

El confinamiento fue bastante bien. Para mí, creo que representó una especie de capítulo nuevo que en realidad me dio un poco de perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Creo que me quedo mucho tiempo en el extranjero. Y sabes, esa cantidad de tiempo con la familia fue increíble. La cantidad de guaridas que construí con mi hijo pequeño e hice fogatas con él. Y me puse a caminar y esas cosas, ha sido increíble, realmente lo ha sido. Y no me malinterpretes, tenemos que ganarnos la vida y pagar las facturas de nuevo ahora, pero ha habido, no sé, ha sido un reinicio realmente bueno. Y, ya sabes, me ha dado la oportunidad de hacer algunas cosas que antes no había puesto en marcha, como comenzar un podcast y diferentes cosas que potencialmente no habría tenido tiempo para dedicarme. Sí, creo que definitivamente ha sido una lucha para algunos, pero en general, creo que ha sido algo positivo.

En uno de sus programas se le unió su familia, su esposa y su hijo.

Sí

¿Fueron una motivación o una responsabilidad adicional?

Definitivamente fue eso, sí. Me encontré exhausto al final, si soy honesto. Estaba absolutamente destrozado porque el niño pequeño solo hablaba unas pocas palabras. Y sí, podía correr y meterse en problemas con mucha facilidad, por lo que se aseguraba constantemente de que realmente estuviera bien. Creo que no, nunca estaba completamente relajado, mientras que si voy solo, realmente no me importa estar incómodo, que me llueva o lo que sea. Pero supe desde el principio que no quería que mi pequeño se sintiera incómodo ni por un minuto. Para ser honesto, era un conjunto de reglas muy diferente para él y para Laura. Sería mejor si fuera un poco mayor. ¿Lo haría de nuevo? Posiblemente. Sabes, incluso ahora, ahora tiene tres años y la diversión que tenemos en el bosque y esas cosas porque él realmente puede hacer cosas y puede ayudarme a construir cosas y esas cosas. Así que podría ser mejor incluso ahora, pero creo que a esa edad cuando tenía 20 meses, era, difícil relajarse, creo, agotador.