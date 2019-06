Edurne se despide de 'Servir y proteger' con un "hasta luego": "Ha sido una experiencia maravillosa"

Edurne ha mostrado su faceta como actriz en varias ocasiones. La más reciente y continuada, en la serie de emisión diaria de La 1 'Servir y proteger', en la que interpretaba a Sara Barrios, camarera del pub Moonlight que se enamora del hermano de su jefe: Álvaro Soler (José Lamuño). Mientras trataba de ganarse su corazón, hizo lo propio con los espectadores de la ficción, de quienes ahora se despide en un bonito vídeo.

Edurne en 'Servir y proteger'

En dicha grabación, compartida desde la cuenta de Twitter de la serie, la cantante habla en términos positivos sobre su paso por la ficción policiaca, a la que se incorporó en el año 2018: "Ha sido una experiencia maravillosa. Me ha encantado ser parte de la gran familia de 'Servir y Proteger'. He aprendido muchas cosas y todo lo que puedo decir es bueno: he tenido buenos compañeros, un equipo espectacular...".

Sara (@Edurnity) se ha querido despedir de todos los seguidores de #ServiryProteger con un vídeo muy muy especial. ¡Y con alguna que otra sorpresa! ??? ¡Dale al play y disfruta de este #FelizMiércoles! pic.twitter.com/SoNstdR3xO — Servir y Proteger (@SyP_tve) 26 de junio de 2019

Edurne también aprovecha para mandarle "un beso muy fuerte a todos los seguidores de la serie" y para puntualizar que "no es un adiós, sino que es un hasta luego, así que Sara Barrios parece que no se va para siempre". Con estas palabras queda más que claro que volveremos a ver a la cantante meterse en la piel de su personaje en 'Servir y proteger', que abandonó el Moonlight para cumplir su sueño: vivir de la música.

Otros proyectos

Donde sí que veremos a Edurne próximamente es en 'Got Talent España' como jurado, del que también formará parte Dani Martínez, que sustituye a Eva Isanta. La cantante está igualmente volcada en su trayectoria musical. De hecho, acaba de lanzar una nueva versión del tema que canta con Carlos Baute, "Demasiado tarde". Se trata de un single más pop e interpretado en solitario por la exconcursante de 'Operación Triunfo'.