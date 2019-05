10 cantantes que dieron el paso a la televisión y se convirtieron en presentadores

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de un artista, lo que le permite demostrar que es capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos y defender distintos géneros. Cantar, actuar, bailar y presentar suelen ser las cualidades más desempeñadas por muchos de ellos, que no dudan en prepararse en cada una de esas disciplinas para destacar y obtener más posibilidades y oportunidades para trabajar haciendo lo que más les gusta. Si analizamos algunos de los formatos televisivos emitidos en nuestro país encontramos espacios que han sido presentados por cantantes o actores que probaron suerte frente a las cámaras con un nuevo registro.

1 Manolo Escobar

A lo largo de los años,decidieron asumir el reto de presentar un programa de televisión, demostrando que eran capaces de desarrollar dicha labor más allá de cantar y actuar encima de un escenario. Programas de variedades, concursos, formatos de entrevistas y humorísticos en los que se repasan temas de actualidad son algunos de los tipos de espacios que se han atrevido a presentar. Desde FormulaTV queremos

Manolo Escobar en 'Goles son amores'

Uno de los cantantes españoles más laureados y un icono del cine entre los años sesenta y ochenta, así era Manolo Escobar, uno de los artistas más versátiles y queridos de nuestro país. En la actualidad siguen sonando en muchas fiestas populares algunos de sus temas más emblemáticos, como es el caso de "Mi carro", "Porompompero" o "¡Viva España!". Además de su pasión por la música y la actuación, también demostró su buen hacer ante las cámaras como presentador en los años noventa. En concreto, entre 1992 y 1993 se puso al frente de 'Goles son amores', un espacio deportivo emitido cada domingo en Telecinco y en el que se repasaba la actualidad del fútbol de Primera División de la Liga Española. Además, el formato incluía un concurso de vídeos caseros, humor e incluso actuaciones musicales. Escobar contó con la colaboración de Loreto Valverde, Inma Brunton, Javier Capitán y Luis Figuerola-Ferretti.

2 Alaska

Alaska presentando 'La bola de cristal'

Mexicana de origen, Olvido Gara, más conocida como Alaska, llegó a España cuando todavía era una niña, convirtiéndose al poco tiempo en uno de los rostros más importantes de la Movida Madrileña. "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" fue la película que le lanzó al estrellato y Kaka Deluxe el grupo con el que dio sus primeros pasos en la música. Después formaría parte de los grupos Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama y, finalmente, Fangoria, con el que continúa su trayectoria musical. Sin embargo, Alaska también ha ejercido de presentadora, siendo 'La bola de cristal' uno de los programas más recordados. En 1992 se puso al frente de 'Tantatachán', un espacio dedicado a la magia. 'Alaska y Coronas' y 'Alaska y Segura', emitidos en 2014 y 2015 respectivamente, son los últimos formatos que ha presentado, compartiendo plató con el showman Javier Coronas y con el director, guionista, productor y actor Santiago Segura.

3 Bertín Osborne

Bertín Osborne presentando 'Lluvia de estrellas'

En la década de los ochenta llegó la gran oportunidad de Bertín Osborne. El cantante, además de triunfar con sus rancheras, también se ha puesto delante de cámaras en numerosas ocasiones para presentar diferentes programas. Su debut en la pequeña pantalla fue gracias al formato 'Contacto con tacto', un espacio emitido en Telecinco entre 1992 y 1994 en el que varios invitados acudían para encontrar a su media naranja. Después se puso al frente de 'Lluvia de estrellas' y de su versión infantil, 'Menudas estrellas', programas en el que los concursantes eran caracterizados como el cantante al que iban a imitar. También presentó el espacio infantil 'Esos locos bajitos' y el concurso 'Trato hecho'. Años después sustituyó a Ramón García como presentador de 'Grand Prix' en su etapa emitida en canales autonómicos. Actualmente conduce 'Mi casa es la tuya', programa de entrevistas anteriormente conocido como 'En tu casa o en la mía'.

4 Carlos Baute

Carlos Baute presentando 'Elígeme'

Aunque es conocido por su carrera musical, en la que destacan éxitos como "Medicina", "Angelito" o "Colgando en tus manos", Carlos Baute también ha sido presentador de un espacio propio, en concreto, del programa 'Elígeme'. Este concurso se estrenó en Cuatro a finales de marzo del año 2009, una adaptación del formato 'Take me out', un juego donde los concursantes podían encontrar una cita a su medida. Con el venezolano como anfitrión y conductor del programa, en cada una de las entregas un hombre se enfrentaba a 24 mujeres a las que tenía que conquistar para ganarse una cita con ella, con la dificultad de que cualquiera de ellas se podía retirar cuando lo desease al no interesarle las facetas que se iban descubriendo de ellos. El programa no terminó de cuajar y cerró sus puertas a los pocos meses de su estreno.

5 Mónica Naranjo

Mónica Naranjo en 'A bailar'

Tras triunfar en el ámbito musical, Mónica Naranjo probó suerte en televisión como jurado de varios concursos. Sin embargo, también se atrevió a ejercer como presentadora, debutando en este rol con el programa 'A bailar!'. Emitido en el año 2014 en Antena 3, el programa retaba a varios cantantes, actores y otros rostros conocidos a bailar con sus propias parejas sentimentales. Asimismo, también prepara dos nuevos para Mediaset. Por un lado, 'Mónica y el sexo', un programa documental cuyo objetivo es mostrar cómo personas de diferentes países y culturas tratan el tema de la sexualidad y las relaciones sexuales y cómo lo aplican a su vida. Por otro lado, 'La isla de las tentaciones', un reality en el que varios hombres y mujeres viven en campamentos diferenciados y tienen que lograr no ser seducidos por un grupo de modelos que conviven junto a ellos.

6 Natalia

Natalia junto a Jordi Cruz en 'Megatrix'

La primera edición de 'Operación Triunfo' se convirtió rápidamente en todo un fenómeno televisivo, lo que permitió a sus concursantes aprovechar la fama para desarrollar sus respectivas carreras profesionales. Mientras que muchos intentaron triunfar en el ámbito musical, otros compaginaron su trayectoria en el mundo de la música con otros trabajos. Natalia Rodríguez, la benjamina del concurso musical, se estrenó como presentadora en el año 2003, momento en el que ejerció como una de las conductoras de 'Megatrix', donde permaneció hasta el año 2007 compartiendo cámaras con Enric Escudé primero y Jordi Cruz Pérez después. Siguiendo con el mismo rol, fue elegida para copresentar junto a Bertín Osborne 'Grand Prix', el mítico programa veraniego. También presentó 'Fenómeno fan', concurso musical emitido entre 2016 y 2017 en diversos canales autonómicos y en Disney Chanel.

7 Edurne

Edurne junto a Xavi Rodríguez en 'Todo va bien'

Cantante, actriz y presentadora, nada se le resiste a Edurne, a quien conocimos en la cuarta edición de 'Operación triunfo'. Antes de participar en el popular concurso musical, la madrileña ya había dado sus primeros pasos en televisión como intérprete con papeles menores en series como 'Ana y los siete' u 'Hospital Central'. Poco a poco fue haciéndose un hueco compaginando su carrera en el ámbito de la música con participaciones en varias series de televisión y como presentadora. Junto a Xavi Rodríguez, Edurne presentó 'Todo va bien', espacio emitido en Cuatro desde junio de 2014 hasta febrero de 2015. En el programa repasaban la actualidad y los momentos más curiosos y divertidos de la pequeña pantalla, todo ello siempre en un tono humorísticos y con la ayuda de diversos colaboradores y reporteros. Lara Álvarez tomó el relevo a comienzos de 2015 cuando esta decidió centrarse en la música de nuevo.

8 Rafaella Carrá

Raffaella Carrá en la gala de los 60 años de TVE

Más de 40 años trabajando en televisión entre España e Italia avalan el éxito de Raffaella Carrà en la pequeña pantalla. La italiana ha compaginado durante mucho tiempo sus actuaciones musicales en el escenario con la labor de presentadora, demostrando que nada se le resiste. Entre otros programas, en nuestro país destacó gracias a '¡Hola Raffaella!', espacio de variedades emitido en horario de máxima audiencia en Televisión Española entre 1992 y 1994. Un año después dio el salto a Telecinco con 'En casa con Raffaella', un programa de sobremesa en el que se mezclaban secciones de humor con visitas de celebridades y concursos. En el año 2016 tuvimos la oportunidad de volver a disfrutar de su buen hacer ante las cámaras cuando fue elegida para ejercer de maestra de ceremonia en la Gala de los 60 años de TVE. En 2019 fue seleccionada para ponerse al frente de la versión italiana del formato 'Mi es casa es la tuya'.

9 Miguel Bosé

Miguel Bosé junto a Boris Izaguirre en 'Séptimo de caballería'

Entre la década de los setenta y ochenta, Miguel Bosé irrumpía en el panorama musical convirtiéndose en ídolo de muchas y muchos gracias a su particular estilo. Poco a poco fue haciéndose un hueco en la industria hasta llegar a ser un referente para muchos. Millones de discos vendidos y miles de conciertos alrededor del mundo son solo una muestra del éxito de Bosé como cantante. Sin embargo, también trabajó como presentador gracias al programa 'Séptimo de caballería'. Cantantes como Madonna, Ana Torroja, Prince, Carlos Santana o Elton Jhon acudieron al programa de Bosé, donde el cantante y presentador conducía una entrevista en un ambiente intimista, lo que le permitía hablar con sus invitados siempre con la música como protagonista. Además, tampoco faltaban las actuaciones en directo. En el año 2002 volvió a la televisión para presentar la versión italiana de 'Operación Triunfo'.

10 Ramoncín

Ramoncín presentando 'Lingo'

Cantante, actor y presentador fueron las profesiones que desempeñó Ramoncín antes de ser uno de los máximos defensores de los derechos de autor en la SGAE. El rock fue su género predilecto, destacando con un estilo musical propio en el que siempre será recordado por "El rey del pollo frito". A principios de los años noventa, Ramoncín cambió el micrófono y los escenarios para ponerse frente a las cámaras y conducir el concurso 'Lingo', emitido en La 2 de Televisión española entre los años 1993 y 1996. Los participantes que acudían al programa se enfrentaban a varias pruebas en las que las palabras eran las protagonistas. En concreto, cada pareja de concursantes tenía que adivinar palabras a partir de la letra inicial. Cuando acertaban tenían que extraer una bola de una urna que contenía números que eran tachados de un cartón digital hasta que algún participante completara una línea.