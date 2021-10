La industria del cine está de luto tras el terrible accidente sucedido el 22 de octubre de 2021, el cual acabó con la vida de Halyna Hutchins, directora de fotografía. Aquel fatídico día, una pistola se disparó por error durante el rodaje de "Rust", la nueva película de Alec Baldwin. Tras lo ocurrido, se han conocido numerosos detalles relacionados con dicho suceso. Además, se ha podido saber que el ayudante, llamado Dave Halls, que entregó el arma a Baldwin ese día fue despedido por un accidente similar en 2019.

Alec Baldwin, paseando por la calle/ Fuente: GTRES

Por aquel entonces, Dave Halls trabajaba como asistente de dirección cuando una pistola cargada se disparó accidentalmente provocando una lesión leve a un técnico de sonido. Y dos años después la historia se repite. Sin embargo, el desenlace de aquel episodio fue diferente, ya que nadie resultó herido de gravedad. En esta ocasión, el actor de Hollywood disparó una pistola a cámara, que debía llevar balas de fogueo, pero en su lugar llevaba balas reales, lo que provocó la muerte de Hutchins y que el director del filme, Joel Souza, resultara herido. Así que, el incidente protagonizado por Baldwin no fue un hecho aislado, aquel suceso durante el rodaje de "Freedom's Path" desencadenó el despido fulminante del asistente.

Asimismo, Halls trabajó en "The Crow: Salvation", "The Matrix Reloaded" y en dos capítulos de 'Into the Dark', donde también recibió críticas por su comportamiento con el equipo, motivo por el que Blumhouse TV decidió no volver a contratarlo. Las quejas de sus compañeros se acumularon, quienes lo describieron como un hombre "muy agresivo" e "intimidante en el set". Además, el ayudante de dirección recibió una denuncia por faltar el respeto a sus compañeros de trabajo.

Tras lo ocurrido, el actor estadounidense se mostró abatido e incluso tuvo que recibir ayuda psicológica debido a su estado de inquietud y desesperación, tal como explica la revista People. Dicho incidente ha llevado al protagonista del Wéstern a tomar una drástica decisión, paralizando todos sus proyectos y apartando temporalmente su carrera profesional.

Rodaje de "Rust" tras el accidente

Sin duda, se trata de una tragedia que está siendo investigada por las autoridades del condado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.). El objetivo de esta investigación es descubrir si la falta de supervisión de la pistola por parte de la armería de la producción, Hannah Gutierrez Reed, y el asistente de dirección causaron dicho accidente. Algunos miembros del equipo de trabajo habrían descrito como "precario" el ambiente laboral del filme, asegurando que había continuas protestas, dimisiones, y que, supuestamente, no se seguían los protocolos de seguridad de forma estricta.

El padre de Hutchins no culpa a Baldwin

A pesar de haber sido el propio actor quien disparó el arma, el padre de Halyna Hutchins asegura que él no tiene la culpa de lo que ocurrió. El progenitor de la fallecida, Anatoly Androsovych, ha confesado que la responsabilidad del trágico accidente no recae en Baldwin: "No le hago responsable", señaló al diario The Sun.

Además, asegura que la familia todavía se encuentra en estado de shock, tratando de asimilar la difícil noticia: "Aún no nos podemos creer que Halyna esté muerta. Su madre va a perder la cabeza del dolor". Por último, ha querido confirmar que será el marido de Hutchins quien decidirá si se toman "acciones judiciales" contra los responsables . La directora de fotografía estaba casada con Matthew Hutchins y era madre de un niño de tan solo 9 años.