Mariah Carey ha cobrado 12 millones de euros por su anuncio navideño comiendo patatas fritas

Es evidente que si hay una artista a la que relacionamos directamente con la Navidad esa es Mariah Carey. Es imposible no considerarla la auténtica diva de esa época del año gracias a "All I Want for Christmas is You", un verdadero hit que todos cantamos año a año. ¿Hay alguien que no se sepa la canción? Por ello no sorprende que las marcas publicitarias quieran contar con ella para precisamente dar la bienvenida a esta emotiva y bonita época. El último ejemplo es la marca de patatas fritas Walkers, que decidió contar con Carey para su último spot publicitario.

Mariah Carey en el anuncio de Walkers

El vídeo no pasó desapercibido para nadie y es que rápidamente logró viralizarse en Twitter e Instagram. En apenas unas horas acumuló miles de visitas y comentarios, algo que bien seguro gustó a los responsables de la marca y del propio spot. La surrealista forma en que esta se comía las patatas fritas que promociona y el agudo con el que nos deleita en el vídeo fueron suficientes para que decenas de internautas realizasen todo tipo de memes y comentarios. Por ello, viendo este exitazo, parece lógico que Mariah Carey se haya llevado un auténtico dineral por dicho spot, aunque lo que posiblemente nadie esperaba es que la cifra que se le habría desembolsado por el mismo fuese tan sumamente alta.

Tal y como se explicaba en 'Aruser@s', el espacio diario de laSexta, la artista ha cobrado 12 millones de euros por saltarse la estricta dieta a la que se lleva sometiendo en los últimos meses y comer así una patata, como podemos ver en el vídeo. La cifra sin duda es sumamente alta y muy sorprendente pero posiblemente acabará siendo rentabilizada por dicha marca y es que la repercusión que está teniendo el anuncio publicitario es muy grande. Por ello posiblemente este se ha estrenado un mes antes de la llegada de la Navidad, precisamente en la primera semana de noviembre, una fecha en la que Carey ha confesado considerar que la Navidad empieza ya para ella.

Así es el spot

No sorprende la viralidad que ha tenido el vídeo y es que en él vemos a la cantante interpretar su hit navideño en la grabación de otro anuncio. En el set en el que se encuentra trabajando empieza a repartir todo tipo de regalos a sus compañeros mientras defiende que "tiempo de compartir"... algo que ella no está dispuesta a hacer cuando solo queda un bolsa de patatas de la marca publicitada y uno de los actores allí presente pretende quedársela. Gracias a un potente agudo, esta logra arrancarle la bolsa y así degustar este "manjar" de una forma más que curiosa que ha sido comentada por todos.