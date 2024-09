'El hormiguero' está en un gran momento pese a la llegada de 'La revuelta': firma su mejor arranque de temporada

Por Sergio Navarro |

Tras muchos años de liderazgo ininterrumpido y de ser el programa más visto día tras día, esta temporada ha llegado una fuerte competencia con intención de cambiar las cosas o al menos no ponérselo tan fácil a 'El hormiguero'. Aun así, está viviendo uno de sus mejores momentos históricos que hay que poner en valor tal y como vamos a hacer en este artículo.

El equipo de 'El hormiguero' la nueva temporada

Con tres semanas ya de la nueva temporada, 'El hormiguero' firma una media del 19,1% siendo este su mejor arranque histórico, con 2.337.000 espectadores. Sin ir más lejos, en este mismo periodo pero en 2023, el dato que firmó fue de un 17,2% con 2.173.000 espectadores. Además,y contando con 2.378.000 espectadores con la visita de Rafa Nadal.

Pero por si todos estos datos no fueran poco, la semana del 9 al 12 de septiembre, con una media del 20,5%, 'El hormiguero' firmó su mejor semana histórica. Esto llegó justamente con la primera semana de coincidencia con 'La revuelta', que también llegó muy fuerte. Vamos a conocer con más profundidad todos los datos de estas tres semanas de la nueva temporada del programa de Pablo Motos, su comparativa con el arranque de la temporada anterior y si realmente le está afectando la llegada de David Broncano a su franja.





Audiencias de 'El hormiguero', semana 2-5 de septiembre Invitado/a Fecha Espectadores Share Rafa Nadal 02/09/2024 2.378.000 21% Leo Harlem 03/09/2024 2.142.000 18,7% Carolina Marín 04/09/2024 2.459.000 22,3% Joaquín y Susana Saborido 05/09/2024 2.119.000 18,2% Media Primera semana 2.277.000 20%





Audiencias de 'El hormiguero', semana 9-12 de septiembre Invitado/a Fecha Espectadores Share Victoria de Marichalar 09/09/2024 2.893.000 23% Javier Cámara 10/09/2024 2.103.000 17,5% La voz 11/09/2024 2.257.000 18,2% Lamine Yamal 12/09/2024 3.107.000 23,3% Media Segunda semana 2.583.000 20,5%





Audiencias de 'El hormiguero', semana 16-19 de septiembre Invitado/a Fecha Espectadores Share Edurne 16/09/2024 2.215.000 17% Ilia Topuria 17/09/2024 2.075.000 16,6% Miguel Ángel Revilla 18/09/2024 2.191.000 17,1% Antonio Banderas y Marta Ribera 19/09/2024 2.117.000 16,7% Media Tercera semana 2.150.000 16,9%

Comparativa con el arranque de temporada en 2023

Por si estos datos no demostraran que el formato de Antena 3 sigue gozando de buena salud, la media de estas tres semanas superan a las cosechadas en las mismas fechas del 2023, con el arranque de la temporada anterior. Como podemos observar en la siguiente gráfica, en la primera semana mejora +2,6 puntos respecto al año pasado; +2,8 en la segunda; y +0,3 en la tercera. Por otro lado, la media de la temporada anterior al completo fue de un 15,2% y 2.042.000 espectadores, lo que demuestra que este arranque está siendo muy positivo.





Comparativa de 'El hormiguero' con el año anterior Semana Espectadores Share En 2023 Espectadores Share Primera de la temporada 2.277.000 20% Misma semana en 2023 2.101.000 17,4% Segunda de la temporada 2.583.000 20,5% Misma semana en 2023 2.253.000 17,7% Tercera de la temporada 2.150.000 16,9% Misma semana en 2023 2.144.000 16,6%

Los datos de 'La revuelta'

Habiendo arrancado una semana después del inicio de temporada de 'El hormiguero', 'La revuelta' ha llegado pisando muy fuerte. En su primera semana (del 9 al 12 de septiembre), con invitados como el surfista Aitor Francesena, la actriz Najwa Nimri, los escritores Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás, y el humorista Raúl Cimas, firmó una media del 17% de share en La 1, contando con 2.465.000 espectadores, también de media. Con estos datos, supera a Motos en 188.000 espectadores, pero este saca 3 puntos de ventaja a Broncano.

En su segunda semana, del 16 al 19 de septiembre, ha contado con Irene Escolar, Elisabet Casanovas, DjMaRiiO, Sandra Carrasco, Jhay Cortez, Diego González Rivas y Paula Leiton, firmando una media de 2.219.000 espectadores y un 17,1% de share. De este modo, saca dos décimas de ventaja a Motos, pero este supera en 31.000 espectadores (al ser menos de 40.000, se considera empate técnico).





Media de las dos primeras semanas de 'La revuelta' en La 1 Semana Espectadores Share 9-12 septiembre 2.465.000 17% 16-19 septiembre 2.219.000 17,1%

Los datos en la franja de coincidencia

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el horario no es exactamente el mismo. Ambas se emiten en el access prime time y no hay duda de que son competencia, pero mientras que el espacio de la La 1 empieza antes y acaba antes, el de Antena 3 hace lo propio arrancando y finalizando más tarde. Por ello, es justo conocer las audiencias en estricta franja de coincidencia, donde ambos formato se han ido repartiendo el liderazgo. Así, la media de estas dos semanas (21:55-22:52) es de un 17,8% de share 'El hormiguero' y un 18,2% de share 'La revuelta.

'El hormiguero' gana la batalla de los minutos de oro

Desde el arranque de temporada, 'El hormiguero' es el espacio de toda la televisión que más minutos de oro cosecha. La primera semana lo consiguió en tres de sus días (no hizo pleno al ser el jueves 5 para el partido de la UEFA Nations League. A partir de su segunda semana, 'La revuelta' se hizo con el minuto de oro del miércoles, mientras que en la tercera se hizo con el del lunes. El resto de días han sido para 'El hormiguero'. Cabe matizar, eso sí, que los minutos de oro de 'El hormiguero' estas dos últimas semanas se han producido rondando las 23 horas, coincidiendo con que el formato de La 1 ya ha finalizado.

Conclusiones

Es cierto que 'El hormiguero' se ha visto amenazado con el huracán de 'La revuelta', pues Motos ya no es día tras día el programa más visto viéndose superado en ocasiones por Broncano. Aun así, lo cierto es que está en uno de los mejores momentos de su historia. El programa de La 1 no le ha comido terreno al de Antena 3, sino que ha atraído a un nuevo público que quizás no se asomaba a la televisión a esas horas.