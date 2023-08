Por Laura Franco Betancurt |

'Fiesta', el programa vespertino de Telecinco con María Verdoy y Frank Blanco, ha tomado una firme decisión respecto a Rodolfo Sancho en la tarde del 12 de agosto. El programa se encuentra recabando nuevos datos acerca del caso de Daniel Sancho, por lo que, dada la importancia de la actualidad informativa respecto a este tema, ha enviado a una reportera a las puertas del hogar familiar de Rodolfo Sancho con el fin de obtener la última hora de la familia y sus declaraciones.

Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, en 'Fiesta de verano'

Sin embargo, la presencia de la abogada de Daniel Sancho en plató dio un giro al debate para convertirse ende la familia Sancho en momentos tan complejos: "La hija pequeña le pregunta por su hermano, por qué no está ahí y por qué no viene. Sé que es vuestro trabajo, de verdad, disculpadme,. No puede ni sacar al perro. Está tan abatido y nadie quiere que le vea como está".

Carmen Balfagón continuaba interpelando por la familia del actor, haciendo hincapié en las circunstancias de la tragedia: "A lo mejor te dicen que tu hijo se ha muerto en un accidente y te lo tragas, lo asumes, pero que te digan que a tu hijo le quedan 20 años en una prisión en Tailandia... Tela".

La dirección de 'Fiesta' toma una decisión

Tras la intervención de la letrada, Frank Blanco quiso dejar claro que "hay otra familia que lo está pasando mal y no nos podemos olvidar de ella", señalaba. "No nos olvidemos de quién es la víctima", añadía María Verdoy. Finalmente, la presentadora comunicaba a la audiencia la decisión tomada por la dirección del programa respecto al actor: "Nos ha dicho que a Rodolfo le hace polvo que una periodista esté en la puerta de su casa. Pues tengo que informar de que este programa acaba de decidir que no vamos a conectar más con la compañera que está en la casa de Rodolfo Sancho. No queremos ser ese problema, que ya tiene unos cuantos, pero también le decimos a Rodolfo que nuestra compañera estará allí y, si en algún momento quiere compartir sus palabras, allí estaremos. No vamos a molestar".