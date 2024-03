'El pueblo' firma un 8,3% de media en su 4ª temporada, en la linea de las anteriores, pero la mitad de la 1ª

Por Sergio Navarro |

Parece que Telecinco se ha quitado un peso de encima finalizando la emisión de la cuarta (y última) temporada de 'El pueblo'. Arrancaba esta tanda el 29 de enero de 2024 (aunque ya estaba disponible en Prime Video desde el 14 de abril del año anterior). Por ello, tras su estreno en abierto firmando un 9,7% de share en la cadena principal de Mediaset, el creador de la serie, Alberto Caballero, escribía en sus redes sociales: "La órdiga, casi un 10% sin promo, estrenando de un día para otro y llevando un año colgada en Amazon. Ni tan mal".

Audiencias de la cuarta temporada de 'El pueblo', en Telecinco Nº Capítulo Fecha Espectadores Share 1. Negocia como puedas 29/01/2024 995.000 9,7% 2. Liberad a (caracol) Willy 05/02/2024 807.000 7,8% 3. Peñafría Paradiso 12/02/2024 866.000 8,4% 4. Buscando a Memo 19/02/2024 853.000 8,2% 5. El retumbar 26/02/2024 850.000 8,3% 6. La condesa atormentada 04/03/2024 799.000 8% 7. No sin mi epidural 12/03/2024 786.000 8% 8. Crónicas de un pueblo 19/03/2024 728.000 7,7% Media Enero - Marzo 835.000 8,3%

Siempre es tercera opción

Sin embargo, ese casi 10% y ese casi millón de espectadores, se quedarían en los mejores datos de la temporada, pues ha ido experimentando una bajada gradual, despidiéndose el 19 de marzo con su mínimo: un 7,7% y 728.000 espectadores. De media,, quedando por debajo de la media de la cadena, que en enero es de un 9,9%, en febrero es de un 10,3% y en lo que llevamos de marzo es de un 10,5%.

Si observamos la competencia a la que se ha enfrentado esta temporada la serie de Telecinco, comprobamos que siempre ha sido prácticamente la misma, quedando también en el mismo puesto: el tercero. 'El pueblo' se ha visto superado en sus ocho emisiones por 'Hermanos' en Antena 3 y por 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1. La serie y el talent de TVE coincidieron al saltar de la noche de los lunes a la de los martes el 12 de marzo, por lo que pese al cambio de día de emisión han seguido coincidiendo, mientras que, cabe recordar, la turca de Antena 3 se emite tanto lunes como martes.

Personajes de 'El pueblo' en su cuarta temporada

Por su parte, siempre ha superado a las segundas cadenas cadenas, habiéndose enfrentado en Cuatro a 'Planeta Calleja'* y el estreno de 'Martínez y hermanos' los lunes y a 'Código 10' los martes, mientras que en laSexta ha competido contra 'El taquillazo' los lunes y 'El camino a casa' los martes.

*Hay que matizar que el 5 de febrero, 'Planeta Calleja' supero en share por +0,2 décimas a 'El pueblo', aunque no en número de espectadores.

Arrasó la primera temporada, cayó en las siguientes

Si bien con esta media de espectadores sí que podemos decir que esta cuarta temporada es la menos vista de las cuatro, no ocurre lo mismo con el share, pues el de la segunda fue medio punto inferior al marcar un 7,8%. El poco aire que cogió en la tercera, lo ha vuelto a soltar en la cuarta. Eso sí, bastante lejos quedan los datos de la primera temporada que, pese a haber estado también preestrenada meses antes en Telecinco, firmó un 16,3% de media y contó con 2.199.000 espectadores.

Audiencias de las temporadas de 'El pueblo', en Telecinco Nº Temporada Fecha Espectadores Share 1 Enero - Marzo 2020 2.199.000 16,3% 2 Septiembre - Noviembre 2021 854.000 7,8% 3 Mayo - Junio 2023 959.000 9,4% 4 Enero - Marzo 2024 835.000 8,3% Media 2020 - 2024 1.212.000 10,4%

Las últimas declaraciones de Caballero al respecto

"Es una cadena (Telecinco) que en su momento te pide más series y más producción, pero luego deriva la responsabilidad en la plataforma, la vende a terceros, y es como que cambia la política tradicional de cómo amortizar un éxito a nivel de tele con un material que es tuyo", ha comentado Caballero recientemente en una entrevista a 'Esto ya está hecho', de ALMA.

El creador cuenta que cuando ocurre esto "cambia todo y nos tenemos que ir adaptando a tiempo real al no entender muy bien lo que estaba pasando. Como el lado débil suele ser el pequeño, y en este caso el creador, pues tuvimos que tragar un poco de mierda, pero luego la vida nos ha recompensado". Además, no se corta al decir que "mola que tu trabajo tenga repercusión y ahora no hay color, está bloqueado por una serie de acuerdos que no viene a cuento, pero por raterías, lo limitan a España", algo que no ha ocurrido con 'El pueblo'.