Por Daniel Parra |

La cuarta y última temporada de 'El pueblo' llegó a Telecinco en la noche del lunes 29 de enero. Nueve meses y medio después de su estreno en Amazon Prime Video, Mediaset España apostó por la ficción creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Fernando Abad para competir en el prime time con 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1, y con 'Hermanos' en Antena 3.

Parte del reparto del 'El pueblo' en su cuarta temporada

El primer capítulo de la temporada final de la ficción no obtuvo malos datos de audiencia, aumentando en cinco puntos los números que venía cosechando ' La mejor generación '., quedándose atrás en la pugna con 'Hermanos' (13,5%) y 'Bake Off: Famosos al horno' (10,5%). Con estos resultados, Alberto Caballero no ha dudado en poner en valor el rendimiento de su serie en su cuenta de X, antiguo Twitter:

El estreno de 'El pueblo' se anunció tan solo cuatro días antes de la emisión, el pasado jueves 25 de enero, cuando Marta Flich anunció en la gala de 'GH Dúo' que la nueva apuesta de Telecinco sería la ficción protagonizada por Carlos Areces, María Hervás, Ángel Jodra, Daniel Pérez Prada y Ruth Díaz. Además, los espectadores que cuenten con una suscripción a Amazon Prime Video han tenido la oportunidad de ver la última temporada de la ficción desde el pasado 14 de abril de 2023. "Ni tan mal", concluye Caballero en su publicación.

La órdiga, casi un 10% sin promo, estrenando de un día para otro y llevando un año colgada en Amazon. Ni tan mal. #ElPueblo https://t.co/KItoB6fw1N — Alberto Caballero ???????? (@alber_caballero) January 30, 2024

'Muertos S.L.' ya rueda su segunda temporada

Con el final de 'El pueblo', los hermanos Caballero se han centrado en otros proyectos que pronto verán la luz. Tal y como informó en exclusiva FormulaTV, su nueva serie, 'Muertos S.L', ya ha comenzado la grabación de su segunda temporada antes incluso del estreno de la primera, que llegará a Movistar Plus+ en 2024. Además, el próximo viernes 9 de febrero estará disponible en Netflix la segunda temporada de 'Machos Alfa', ficción cuya primera entrega llegó a posicionarse en el top 10 de series de habla no inglesa. Por si fuera poco, el propio Alberto Caballero ha confirmado en redes sociales el inicio de la producción de la 15ª temporada de 'La que se avecina'.