Elisabeth Moss: "También soy productora de 'The Handmaid's Tale' porque veía importante que hubiese una mujer"

Elisabeth Moss visitó por primera vez 'El hormiguero' este miércoles 19 de febrero. Junto al presentador del espacio, Pablo Motos, habló sobre "El hombre invisible", la película que ha protagonizado recientemente y que se estrena en los cines de España el próximo 28 de febrero. También opinó sobre las declaraciones de Donald Trump vinculadas al aborto y sobre cómo ha vivido ser la actriz principal de 'The Handmaid's Tale'.

Elisabeth Moss en 'El hormiguero'

La actriz explicó a Pablo Motos lo que ha supuesto para ella formar parte de un proyecto de esta envergadura: "Me ha cambiado la vida. Ha supuesto un impacto tremendo. Ha sido un gran reto, pero muy gratificante". Moss también ha asegurado que el objetivo principal de la serie lanzada por Hulu era no mostrar únicamente un universo distópico: "Era para que la gente entendiera que no es ciencia ficción de un futuro lejano, que es ficción especulativa; es decir, elementos basados en la imaginación, pero partiendo de los tiempos actuales".

La prueba de ello se encuentra en la reciente manifestación que ha protagonizado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, contra el aborto. El presentador le preguntó si consideraba que se estaban poniendo en duda los derechos conquistados por sus antepasados. "Los derechos se están cuestionando y, lo que es peor, creo que están en muy grave peligro", respondió tajante.

Protagonista y productora ejecutiva de la serie

Pablo Motos también se interesó por el ascenso a productora ejecutiva de Elisabeth Moss, la cual comenzó a explicar las razones que la habían llevado a aceptar ese cargo dentro de la jerarquía: "Quería tener mayor control y poder, porque soy la protagonista, y porque creí que era importante que una de las productoras ejecutivas fuera mujer. Considero que es fundamental que los actores tengan cierta autoridad y control".

El conductor del espacio emitido por Antena 3 matizó que la actriz había tenido poder de decisión tanto en el casting como en el tono de la serie, que ella misma define como "oscuro, pero no moralizante". Moss aclaró que no se trata de "estar sermoneando a la gente para que asimilen sí o sí el mensaje. Queremos mostrar la sociedad y la humanidad tal y como es, ser lo más auténticos posible."