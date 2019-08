'Élite': La decisión de Guzmán entre Lucrecia y Nadia y el enfrentamiento con Samuel marcan la temporada 2

Miguel Bernardeau se hizo un hueco importante en la ficción española gracias a su salto a Netflix con 'Élite'. La serie juvenil le otorgó el personaje de Guzmán, el hermano de Marina, lo que le daría una importancia clave tanto en la primera como en la segunda temporada. El actor regresa a la segunda tanda, que se estrena el 6 de septiembre, y lo hace con un personaje roto de dolor que atraviesa un duro momento económico.

Miguel Bernardeau como Guzmán, siendo contenido por varios compañeros en la segunda temporada de 'Élite'

Los negocios turbios de su familia han provocado la ruina de la familia, a la que se le une el pesar por el asesinato de Marina. Guzmán tiene muchos frentes abiertos que salvar y no va a ser nada fácil para él regresar a Las Encinas. "(La segunda temporada) es mucho más extrema para mí. Se lleva todo más allá, hay más trascendencia en todas las tramas y en todo lo que contamos", relata el intérprete en la visita al rodaje. "Todas las escenas tienen un significado detrás, entonces por mucho que parezca que hay escenas de transición, yo siempre encuentro algo que hay que aprender dentro de ellas".

Samu y Nano, sus objetivos

Tal y como terminó la primera temporada, Guzmán va a encontrar en Samu su diana para la rabia que tiene contenida, culpándolo de la muerte de Marina por la relación que tuvo con ella y por ser hermano del presunto homicida. "La relación con Samuel va a ir por muchos lados diferentes", adelanta el actor. "Con Nano siempre va a ser muy extrema, tiene ese sentido de la atracción surgido desde la fuerza de expulsión más grande que hay. Nos repelemos, pero casi nos atraemos más de lo que nos repelemos por el hecho de que reconocemos el uno en el otro un líder que nos atrae y que hace sentir que hay otra persona como yo aquí".

Sin embargo, Guzmán también tendrá relación con los nuevos personajes que llegan al instituto: "Va a interactuar con los nuevos personajes (...) de manera muy interesante y rara". La cercanía con Lu ocasiona que tenga con Valerio varios acercamientos, pues este es el hermano de su novia. Algo similar a lo que puede ocurrir con Cayetana, quien se convierte en un apoyo indispensable para Lu. Además, Rebeca es quien se ha quedado con su casa, por lo que su presencia en el centro no le va a agradar.

¿Lu o Nadia? El gran dilema de Guzmán

Ya en la primera temporada, el personaje se encontraba en una encrucijada entre quedarse con Lu, su novia de siempre, o conocer a Nadia, quien le ha robado el corazón. Finalmente escoge a la primera, pero la tensión en este triángulo amoroso sigue muy viva. "Lucrecia es alguien con quien ha encontrado, dentro de ese escudo y esa barrera, una comodidad de saber que hay alguien como él", explica Bernardeau. "Están todo el día jugando a un juego muy macabro dentro de sus sentimientos que en realidad está basado en que tienen una vida muy fácil y, dentro de ahí, hay aburrimiento".

Samu, Rebeca y Nadia en la segunda temporada de 'Élite'

En la otra cara de la moneda se sitúa Nadia, quien es para Guzmán "la pureza, lo que hace despertarle lo que debería haber sido o quiere ser: el Guzmán que su hermana le impulsaba a ser". El personaje encuentra en la hermana de Omar a una joven que representa todo lo contrario a lo que rodea su entorno. "Nadia abre una puerta muy importante dentro de Guzmán que le enseña un camino que él quiere seguir, no como el otro, que le llevaba al suicidio y la autodestrucción", afirma el actor, quien asegura que el problema que existe se centra en las diferencias culturales.

No obstante, Nadia le ha ayudado a superar esas barreras culturales que para él suponían un problema, rompiendo esa coraza que se había creado para protegerse del entorno en el que se encuentra. "Tenía cosas muy malas como el racismo, la homofobia... Y que luego ha ido aprendiendo de sus errores y amigos y aplicándoselo a sí mismo", comenta Miguel Bernardeau, haciendo referencia al lugar de donde venía al ser adoptado y todos los problemas de seguridad que guarda dentro de sí. "Él tiene que ser así para poder sobrevivir en esta selva y ahora que ha aprendido, va a luchar por convertirse en una mejor persona".

Tras la primera temporada

"Me ha dado mucha seguridad interpretar a Guzmán, entendiéndonos desde su más profundo significado", expresa Bernardeau, quien refleja cómo ha sido todo el proceso creativo hasta llegar a los más profundos deseos de su personaje. "Una vez entendí lo que le movía a ser así, empecé a conocer a un personaje que hacía las cosas por una razón y cuál era esa razón. (...) Me ha enseñado mucho de cuidar a los míos, tratar a mi gente como familia, preocuparme por ellos como si fuera yo mismo...".

Reparto de 'Élite' en la segunda temporada

El éxito que supuso la primera temporada de 'Élite' le resultó toda una sorpresa, como él mismo confirma, pero, sobre todo, le ha sorprendido la buena acogida de Guzmán. "Pensaba que mi personaje no iba a caer bien. Luego te das cuenta de lo que la gente quiere ver en tu personaje; el público es realmente inteligente, lo tomamos por tonto y para nada", comenta. "Ellos ahondan y profundizan en tu personaje y encuentran la manera de que les guste o se identifiquen con él de muchas maneras". La serie logró llegar a muchas partes del mundo, lo cual con las redes sociales facilita una mayor interacción entre actor y espectador. "Por primera vez en mucho tiempo, que yo no he vivido, tenemos un contacto directo con nuestro público. Entonces ves todo el efecto de tu personaje en el público directamente".

La segunda temporada promete mantener el thriller que presentó la primera, con unos personajes llenos de secretos. Aunque, según parece, superará a su predecesora. "Para mí es dos veces mejor que la primera, a nivel de guion, actoral...", apunta el intérprete. "Hemos añadido más experiencia a cada personaje, entonces lo hemos llevado todo mucho más lejos". En suma, también afirma que tiene "giros radicales", alegando que "es muy interesante ver cómo la muerte de mi hermana y la reacción que tienen todos nuestros personajes tiene un poco en la temporada, desde donde se la construye".