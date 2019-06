Ellen Pompeo expone el "tóxico ambiente de trabajo" y los "problemas culturales" de 'Anatomía de Grey'

Los médicos del Grey Sloan Memorial Hospital siempre están dispuestos a dejarse la piel por resolver las encrucijadas sanitarias de sus pacientes. De la misma manera, la protagonista de 'Anatomía de Grey', Ellen Pompeo, hizo todo lo que estaba en su mano para que una de las series más exitosas de la historia no sucumbiera a los conflictos que la asolaban tras las cámaras. Y, afortunadamente, lo consiguió, como ha desvelado en una conversación con Taraji P. Henson recogida por Variety.

Chandra Wilson y Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey'

A lo largo de esa extensa charla, la actriz que interpreta a Meredith Grey ha desvelado algunos de los conflictos que amenazaron al correcto desarrollo de la ficción durante una época demasiado extensa. "Durante los primeros diez años tuvimos graves problemas culturales, un muy mal comportamiento y un ambiente de trabajo tóxico," reconoce Pompeo, que explica cuál fue su punto de inflexión personal: "Pero cuando empecé a tener hijos, ya no era tan importante lo que me sucedía a mí. Tenía que proveer a mi familia."

"Después de la décima temporada, vivimos grandes cambios delante y detrás de las cámaras. Se convirtió en mi meta tener una experiencia en la poder ser feliz y de la que estar orgullosa, porque durante diez años tuvimos muchos alborotos," detalla la actriz, cuya misión desde ese momento fue evitar que la serie fuera "fantástica para el público y un desastre tras las cámaras". Además, la intérprete ha echado la vista atrás a ese momento de transición, para lanzarle una pulla a ABC: "Patrick Dempsey dejó a serie en la undécima temporada, y el estudio y la cadena pensaban que la serie no se mantendría en pie sin el protagonista masculino. Así que tenía una misión para demostrar que sí se podía."

La batalla por la igualdad

Un lustro después, cuando la serie está inmersa en el desarrollo de su decimosexta temporada, Ellen Pompeo puede presumir de haber salido victoriosa en ambos cometidos. No obstante, hay conflictos de hace una década que siguen vigentes hoy en día, como el relativo a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Al respecto de esa cuestión, la actriz también ha confesado la diferencia de salario entre ella y Dempsey cuando arrancó 'Anatomía de Grey': "A él le pagaban casi el doble que a mí al comienzo. Él tenía un caché televisivo y yo no había hecho nada en la televisión todavía."

"No me enteré hasta que empezamos a renegociar para la tercera temporada," asevera Pompeo, que tras todo este tiempo jugando un rol destacado en la industria tiene una perspectiva clara sobre los avances que ha promovido junto a la productora Shonda Rhimes: "He alcanzado algunas metas que me han hecho sentir realizada en diferentes sentidos. Shonda Rhimes ha sido increíble. Nos deja ser madres. No tengo que viajar. No tengo que ir a ningún sitio."