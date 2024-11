Por Beatriz Prieto |

Ha pasado casi un mes desde que Íñigo Errejón dimitió como diputado y abandonó la política, en medio de un mar de acusaciones anónimas por haber ejercido supuestamente violencia machista. Entre ellas, Elisa Mouliaá denunció compartir públicamente su denuncia, que ya presentó ante la policía, la cual ha tenido consecuencias en su vida personal, como compartió en su intervención en 'TardeAR' el lunes 18 de noviembre, después de que Errejón la acusara de denunciarla falsamente.

Elisa Mouliaá habla con Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

Las declaraciones de Mouliaá en el programa de Ana Rosa Quintana llegaban después de que: "Estuve en urgencias porque estaba mareadísima. No me encontraba nada bien. No soy de somatizar, soy tranquila, llevo una vida tranquila... pero creo que todo esto me ha venido muy grande". ", así que acabé en el hospital por un mareo tremendo", compartió la intérprete.

Ante la cuestión de si el recurso de Errejón contra su denuncia había sido "la gota que ha colmado el vaso", Mouliaá aclaró que "son muchas cosas. Se ha juntado que esto me salió de dentro como un impulso genuino para intentar ayudar y proteger a las mujeres que pudieran venir después, sin pensar realmente las consecuencias y me ha venido todo de golpe". "Entre eso, los 'haters' que me han denunciado y han cerrado mi negocio digital, entonces he perdido dinero... A pesar de que he recibido muchísimo apoyo y lo sigo recibiendo cada día, no estoy acostumbrada a este linchamiento mediático", añadió la madrileña.

"Esta persona tiene que pagar"

Al abordar si se sentía sola como única denunciante pública, Mouliaá confesó que "no es decepción, pero sí frustración por un sistema complicado que no ayuda a las mujeres". La actriz reconoció que "yo he hablado con todas" las víctimas, "esos testimonios son ciertos y hay muchos más", motivo por el que opinó que "esta persona tiene que ser diagnosticada de un trastorno mental, porque era repetitivo". "Asimismo, Mouliaá aclaró que "no se hace oficial porque hay muchos impedimentos", por lo que se estaba planteando "montar una ONG para recaudar fondos y dar sostén económico a las mujeres que decidan dar el paso".

"Mala fe por mi parte no ha habido. Y desde luego denuncia falsa, tampoco. Me he mostrado tal y como soy: transparente", defendió Mouliaá, antes de recordar que había "publicado hasta las conversaciones con amigas, posteriores a ese encuentro". "Todo lo que relato es real. Otra cosa es que no pueda demostrar con lesiones o con parte médico todo este tema", añadió la actriz. Asimismo, la madrileña recalcó que "esta persona tiene que pagar", puesto que "estamos ante una persona peligrosa que lo podría repetir".

¿Alguna disculpa del entorno?

La actriz también desveló si había recibido alguna disculpar desde el entorno de Errejón: "Yo he estado hablando con Txema Guijarro, de 'Sumar', que estaba consternado. No sabía nada, o al menos es lo que me ha transmitido y me ha parecido verídico. Él seguro no sabía nada. Rita Maestre estaba... bueno, la habéis visto. También me dijo que lo que necesitara porque ella como mujer había alucinado con muchas cosas". "Yo sé que muchas chicas decían que era un 'baboso' y que era 'vox pópuli'", apuntó Mouliaá, con la esperanza de que "entre todos podamos dar fuerza" al resto de víctimas.