Elisa Mouliaá contesta en directo a Íñigo Errejón por decir que su denuncia es falsa: "Estoy paralizada"

La actriz Elisa Mouliaá revolucionó los medios hace unas semanas con su denuncia a Íñigo Errejón sobre abuso sexual. Desde entonces, muchas más han sido las mujeres víctimas del político que han alzado su voz para que se haga justicia mientras el acusado se mantenía en silencio, hasta hoy. El exdiputado ha acusado a la actriz de haber interpuesto una denuncia falsa incurriendo en un fraude de ley.

Errejón asegura que el recurso que ha presentado la abogada de la actriz. Ante esto, la propia Mouliaá ha contestado y ha expresado que se le ha presentado.

"Tengo miedo y estoy bastante paralizada porque todo esto me está quedando muy grande. No sé cómo actuar, ya no sé qué decir, qué no decir. Me lo hubiera pensado dos veces si hubiera sabido todo este linchamiento mediático que me venía encima", confesaba la actriz en el programa. "Desde luego, decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales", afirmaba Mouliaá. "Me arrepiento de haberlo hecho público, quizás debería haber ido a la comisaría de forma discreta y ya está", reflexionaba la denunciante.

"Ahora estoy bastante paralizada porque él ha concurrido (...) El problema de la parte mediática es que las mujeres se echan para atrás porque no quieren que sus nombres salgan en ningún lado (...) Estos personajes se crean una máscara completamente angelical y predicando un discurso que lo que genera es una bajada de defensas de las víctimas, y con las que puede actuar bajo el poder que tengan", aseguraba la actriz, expectante por lo que pueda pasar.