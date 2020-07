Elsa Ruiz toma medidas legales ante los "ataques de odio y discriminación" en redes sociales

Elsa Ruiz ha decidido tomar medidas legales ante los ataques de "odio y discriminación" que se han vertido contra ella en redes sociales. El martes 7 de julio, la cómica y excolaboradora de 'Todo es mentira' se convirtió en blanco de las críticas cuando un usuario rescató unos vídeos del año 2012, antes de su transición, en el que realizaba chistes machistas. El hashtag #ElsaRuizIsOverParty pronto se convirtió en trending topic avivando el debate.

Elsa Ruiz

En contraposición, numerosos cómicos y artistas se pronunciaron en defensa de Ruiz con el hashtag #ElsaRuizestamoscontigo. "Lo que hacía Elsa Ruiz hace ocho años era el humor mainstream que cómicos y cómicas hacían en todas partes sin que nadie se tirase de los pelos. Solo se puede ignorar esto de forma consciente e interesada", destacaba el director de cine Nacho Vigalondo.

La cómica ha decidido ponerse en manos de sus abogados, que a través de un comunicado aseguran que ya están "recabando los perfiles y tuits de aquellos que hayan lanzado ataques en el pasado, en el presente así como en el futuro" contra su clienta. Olympe Abogados recuerda que "el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo es un derecho fundamental", así como que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto y encuentra su límite cuando vulnera los derechos de otras personas".

En consecuencia, expresan, "las acciones de difusión o revelación de fotografías, vídeos y/o datos personales sin el consentimiento de la persona son constitutivas de delitos penales. Asimismo, utilizar dichos vídeos, fotografías y datos personales para atacar la integridad moral y discriminarla por su expresión de género constituye un ataque a su honor y a su intimidad", refleja el texto.

"Me siento mujer... Porque soy una mujer"

Durante los últimos días, Elsa Ruiz ha tenido que soportar insultos de todo tipo en redes sociales, aludiendo a su antiguo nombre y poniendo en duda su identidad como mujer. Ella misma ha respondido con un vídeo en Twitter: "Al parecer algunas personas dicen que solo me siento mujer y es verdad", ha ironizado sentada en una silla. "Me siento mujer, me levanto mujer... Porque soy una mujer.

Las personas trans no nos sentimos mujeres, hombres y personas trans no binarias, lo somos", ha defendido, criticando a quienes cuestionan su identidad. "Si tu postura es que solo sentimos ser quien somos, pues tu postura es bastante tránsfoba", concluye.

En otro vídeo, ha añadido una crítica a quienes acuñan el concepto "lobby trans" y niegan los derechos de las personas trans como colectivo. "Dejad de maquillar vuestra transfobia con palabrería. La transfobia es odio y los derechos de las personas trans son derechos humanos".