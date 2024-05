Por Alejandro Burrueco Marín |

El 10 de mayo salió salió a la luz que Ylenia Padilla iría a juicio por los insultos tránsfobos que había propinado a la cómica Elsa Ruiz por redes sociales en 2020. "La naturaleza se cebó contigo y naciste con puta polla", es una de las frases que, junto a otras amenazas, llevaron a Ruiz al extremo: "Me llevó a intentar suicidarme, ingresar en un área psiquiátrica y dejar todo mi trabajo". La cómica ha narrado su versión en sus redes sociales para aclarar que Ylenia todavía no está condenada: "Todavía no se ha celebrado el juicio y por lo tanto no hay sentencia, que en algunos medios el titular pues está siendo un poco ambiguo".

Ylenia Padilla en 2020

Antes de caer en estos problemas de salud mental, la activista colaboraba en diversos espacios de radio y televisión, como el programa ' Sobreviviré ' conducido por Nagore Robles . Además, lo compaginaba con charlas, actuaciones y la elaboración de su propio contenido en redes sociales. "", explica Ruiz acerca de su situación actual.

Cuando se destapó el caso se reveló que las peticiones de Ruiz hacia Padilla eran una indemnización de 60.000€, seis años de cárcel y una orden de alejamiento, pero la cómica asegura que para ella "no se trata de ganar o perder, se trata de que se haga justicia". "Lo hago por si esto puede ayudar a que los insultos, amenazas y odio tránsfobo no salgan impunes", asegura Ruiz. Con su denuncia quiere servir de ejemplo para que ninguna otra persona del colectivo LGTBIQ+, en especial las personas trans, aguante este tipo de amenazas y luche por su derecho de ser respetada: "Dejemos de tener miedo por gente intolerante, maleducada y peligrosa".

Ylenia, desaparecida

La exconcursante de realities como 'Gandía Shore' o 'GH Dúo' lleva de por sí años alejada de las redes sociales y la querella de Elsa Ruiz no ha sido suficiente para que vuelva y se pronuncie. De hecho, ni siquiera la propia denunciante tiene noticias de ella: "Ni Ylenia ni la gente que la representa se ha puesto ni en contacto conmigo ni con mi abogado para pedirme disculpas en particular por los insultos y amenazas (...) Creo que estas actitudes dejan muy claro que no está arrepentida y, aunque intentase disculparse ahora, sinceramente creo que llegaría tarde".