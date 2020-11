Emilio Aragón: "Con la pandemia he relativizado cosas a las que me negaba, como volver ante la cámara"

Emilio Aragón es ese genio que no puede parar de embarcarse en nuevos proyectos. Quizá los espectadores más nostálgicos lo echan de menos en pantalla, como actor o presentador, pero lo cierto es que el también músico, director, productor y guionista no tiene tiempo para volver a ponerse ante la cámara. Tampoco manifiesta demasiadas ganas, aunque reconoce que la pandemia le ha llevado a "relativizar" muchas cosas.

Su última aventura tiene mucho que ver con su padre, Miliki, al que tristemente despedimos en el año 2012. De la mano de Audible, Emilio Aragón ha desempolvado cintas históricas con grabaciones del entrañable payaso y las ha convertido en "El desván de Miliki", un programa de audio ya disponible en la plataforma. Un contenido nostálgico que recordará a los cuentos y programas de nuestra infancia pero que, a buen seguro, conectará de forma instantánea con las nuevas generaciones. FormulaTV ha entrevistado a Emilio Aragón para conocer todos los detalles del proyecto.

Emilio Aragón recupera los cuentos de Miliki en Audible

"El desván de Miliki" es reabrir el baúl de los recuerdos de muchas generaciones.

Literalmente, empezando por mí. Llegó en un momento en el que, tras una comida de fin de semana con mis hermanas y mi madre, estábamos dándole vueltas a continuar el legado de mi padre. Hay dibujos animados magníficos pero pocas producciones alternativas para los más pequeños, y este era un tema recurrente de conversación entre nosotros. Decidimos arremangarnos y justo cuando estábamos en esa fase de preproducción y de desarrollo de ideas llegó Audible. Fue un encuentro fantástico porque, de alguna manera, ellos buscaban lo que estábamos haciendo y nosotros necesitábamos una plataforma.

¿Qué os llevó a aceptar la propuesta de Audible?

Yo soy el primer fan de lo audiovisual pero, en esta época de tanta tablet y tanto smartphone, es muy bueno intentar despertar la imaginación de los pequeños en casa. Este es un trabajo perfecto para ellos. Es un formato de media hora, diario, en el que hay distintas secciones, algunas que juegan con las palabras, con aventuras, intuición, música... lo suficiente para divertir pero no cansar.

Habéis rescatado grabaciones de Miliki para el programa.

Hay un poco de todo. Hemos rescatado cuentos que mi padre tenía narrados en cintas multipista, los hemos limpiado, nos hemos quedado con la voz y hemos incluso reestructurado partes, como si reescribiéramos el cuento. Cambiando algunas cosas de lugar adquirían un sentido u otro. Evidentemente ha habido que musicalizarlos, meter efectos, etc., pero también hemos hecho canciones nuevas.

En esta época de tablet y smartphone, es bueno despertar la imaginación de los pequeños en casa

Me he atrevido a crear un nuevo personaje, el Capitán Bebo, que es como mis nietos me llaman, "Bebo". Es un capitán que, junto a Miliki, recorrió el mundo en su barquito de cáscara de nuez. Son aventuras que, como digo siempre al final de cada cuento, son verdad o son mentira, depende del cristal con el que se miren. En fin, me lo he pasado tan bien que estoy esperando volver a grabar nuevos cuentos. Mis nietos me lo demandan, ellos han jugado con ventaja porque se los iba poniendo antes de su estreno para ver su reacción. Mi hija me dice que los escuchan, los reescuchan y los vuelven a escuchar, así que es una buena señal.

¿Cómo estás viviendo la explosión de la industria y la proliferación de todo tipo de plataformas de contenido?

Justo ahora vivimos tiempos muy complejos. Me refiero a todo, a la radio, al teatro, a la música en directo, a la televisión, al cine... Hay mucha gente que no ha podido trabajar en todo este tiempo, sobre todo en lo referido al directo. Creo que el audiolibro permite a muchos compañeros de profesión desarrollar su trabajo, es un campo enormemente imaginativo con muchas posibilidades. Esta mañana, casualmente, en el desayuno estaba leyendo sobre "La guerra de los mundos" de Welles, aquel lío maravilloso que montó hace tantos años. Nosotros, en nuestros cuentos, hemos tenido que contar con montadores musicales, coordinadores de música, editores, arreglistas para las canciones, músicos, dobladores, actores... la llegada de Audible no viene a competir, viene a sumar, y es bueno para todos. Ojalá la gente escuche muchas novelas, programas y podcasts, sería una buena noticia que se aficionasen a ellos en estos tiempos que vivimos.

Ha hecho falta que llegue Audible y recuperar a Miliki para volver a tener la voz de Emilio Aragón con el Capitán Bebo. ¿Qué hace falta para tener a Emilio Aragón como actor o delante de la cámara?

Al margen de todo esto, que ha sido un viaje muy bonito y emocional, ahora mismo estoy con dos proyectos, uno de una serie y otro del que sería mi tercer largometraje, que tras casi tres años escribiendo conseguí terminarlo precisamente en el confinamiento. Bueno, y sigo con otras cosas porque continúo con este alter ego mío que es Bebo San Juan, que fue una cosa que arrancó como diversión y de repente se ha convertido en algo obligado. Estoy terminando de mezclar el segundo disco y saldrá en breve.

'Médico de familia' un imborrable de la televisión española

Y en esta serie y película que comentas, ¿te veremos actuar?

Por ahora, no. Me quedo detrás, escribiendo y dirigiendo. Pero las semanas de pandemia me hicieron reflexionar, yo creo que a todos nos hicieron reflexionar mucho. Yo tenía un "no" grabado en la frente para muchas cosas y creo que ha llegado el momento de empezar a relativizar. Por qué no volver ante las cámaras... dejo la puerta abierta.

Además de Miliki, estás recuperando el universo del circo, que últimamente parece que está algo dejado de lado.

Sí, el año pasado tuve la oportunidad de hacer un espectáculo que se llamaba "Circlassica" con motivo del 250º aniversario del circo moderno. Este año me habían pedido que escribiera algo para Navidades, de hecho lo escribí y lo hemos tenido que meter en la nevera porque es imposible llevarlo a cabo, sobre todo porque requería mucha gente en escena. Lo hemos retrasado para las Navidades de 2021 y también tiene algo que ver con mi padre.

Hay ciertos contenidos y espectáculos que es bueno recuperar

Yo no sé si es que estoy muy sensibilizado con la nostalgia, pero hay cierto tipo de cosas y funciones que creo que es bueno recuperar. Los dibujos animados están muy bien, son fantásticos y, de hecho, ahora estoy produciendo una serie de animación, pero también me parece importante que los pequeños interactúen con personas de carne y hueso. Con actores, actrices, cantantes... que tengan la oportunidad incluso de conocerlos. Yo pertenezco a una época en la que veía a muchos personajes de este perfil, tuve la suerte de crecer en un entorno en el que desayunaba, comía y cenaba todo este universo, pero creo que llegan tiempos en los que es importante que los niños tengan una alternativa a la tablet y el smartphone, que sean otras cosas como los cuentos de Audible o los espectáculos en directo. O todas otras cosas que puedan salir, porque creo que Audible es una buena plataforma que sirve de trampolín hacia otros escenarios como el cine o la televisión. Conozco varios casos de seriales o podcasts que luego se han convertido en proyectos audiovisuales.

Estaría muy bien unas pildoritas de consejos de salud por el Doctor Martín, de 'Médico de familia', ahora que la serie cumple 25 años. No me digas que no...

(Risas) Oye, pues es una buena idea, lo comentaré. ¿Te puedes creer que al principio de 'Médico de familia' había gente que se pensaba que era médico de verdad? Recibí muchas cartas pidiendo consejos, y no eran de broma.

¿Y echó alguna raíz en ti la Medicina?

La Medicina la vivo a diario porque toda la familia de mi mujer son médicos. Desde aquí vuelvo a reiterar mi energía a todo ese colectivo de enfermeras, enfermeros y médicos que tanto bien están haciendo en este momento por nosotros.

Por terminar, dices que no se sabe si las aventuras del Capitán Bebo y de Miliki son verdad o no pero, ¿querías recuperar a través de ellas las vivencias que tuviste con tu padre?

Sí. A mis hijos siempre les contaba cuentos a la hora de dormir que yo iba improvisando. Cada noche me decían dónde me había quedado y yo seguía improvisando. El problema era que, cuando mi mujer se sentaba a contar el cuento, le decían que no iba por ahí la cosa (risas). Este juego con ellos lo he trasladado a mis nietos y ahora se han hecho realidad con "El Capitán Bebo", que se emite los sábados y domingos. Los cuentos de Miliki son de lunes a viernes y, el fin de semana, introducen elementos novedosos.