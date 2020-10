'La que se avecina' y 'Vis a vis' tendrán spin-offs en Audible

Entre el gran abanico de contenido del que disponemos en la actualidad se abren paso ahora los audiolibros, los podcasts y los programas radiofónicos a la carta. Amazon ha lanzado Audible, una plataforma internacional que nació en 1997, en 2008 se unió al gigante de comercio electrónico y, en 2020, desembarca en España. Más allá de ofrecer novelas leídas por algunas de las voces más emblemáticas de nuestro país, Audible España se estrena con un catálogo de más de 100.000 títulos que incluye programas informativos, de entrevistas y hasta spin-offs de series de televisión. "¿A quién no le gustaría que Kate Winslet o José Coronado, Leonor Watling, Michelle Jenner o Alaska le contasen una historia mientras va conduciendo, sin tener que pegar los ojos a una pantalla?", ha planteado el fundador y Presidente Ejecutivo, Don Katz, en la rueda de prensa virtual a la que FormulaTV ha asistido este jueves.

'La que se avecina' tendrá un spin-off en Audible

Dos de las ficciones que contarán con una ampliación de su universo serán 'La que se avecina' y 'Vis a vis'. "Los oyentes se van a encontrar tramas nuevas que no se podrían haber hecho en imagen" por su coste, explica José Luis Gil, el mítico Enrique Pastor de la serie de Mediaset, que promete "situaciones completamente nuevas pero con los mismos personajes" y actores. Consta de diez episodios que ya están disponibles. Por su parte, Maggie Civantos y Najwa Nimri retomarán sus papeles de Maca y Zulema en "Vis a Vis: La cara B", una nueva temporada de la ficción carcelaria en la que regresan a Cruz del Sur para formar parte de un proyecto reeducativo con intenciones ocultas. La clásica 'Expediente X' también contará con una continuación, "Casos sin resolver", de la mano de los actores de doblaje originales Lorenzo Beteta y Laura Palacios.

Con el firme objetivo de crear el hábito de escucha en sus usuarios, un total de 90.000 títulos del catálogo de Audible serán accesibles de forma ilimitada por 9,99 euros al mes, de los cuales 6.700 son contenido en español. La plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos usuarios y, de tres meses, para los de Amazon Prime. Incluye también títulos en catalán, euskera, gallego y otros idiomas como inglés, alemán, italiano o portugués. Sin embargo, el buque de entrada en nuestro país es la firme apuesta por los 25 podcasts originales de mano de algunos de los rostros más reconocibles de nuestro panorama. El catálogo de Audible España promete actualizarse constantemente con 40 o 50 audiolibros nuevos cada mes y dos o tres podcasts originales.

Los podcasts originales

Alaska presentará el programa de entrevistas "Gen DRO", donde entrevistará a estrellas musicales de los 70 y 80 y recordará algunos de sus éxitos, aunque pretende "moverse en el tiempo" en una segunda temporada. Mario Vaquerizo se atreverá a explicar la historia de nuestro país, como si de un profesor se tratara, a través de los 15 episodios de "La Historia con Mario". Ana Pastor dirigirá "Quién dice qué", el primer informativo "para millennials" presentado por Jacobo Pedraza y Marina Montalbán, de Newtral, que prometen explicar "en pocos minutos" todo "lo que necesitas saber para entender un mundo que cambia cada 24 horas". Durará 30 minutos y se emitirá cinco días a la semana.

Alaska y Mario Vaquerizo tendrán sus propios podcasts en Audible

Emilio Aragón reabre el baúl de los más nostálgicos con "El desván de Miliki", un programa infantil en el que recupera las grabaciones de su padre con canciones, cuentos y moralejas. Rubén Amón estará al frente del análisis político de "Sesión de control", David Jiménez tendrá "Conversaciones" con figuras como Rufián o García-Margallo, Richard Vaughan enseñará inglés en "Aprende inglés con Richard Vaughan" y producirá "This show is the milk!" con las voces de Damián Mollá y Alberto Alonso, Elsa Punset invitará al crecimiento personal en "Pequeñas revoluciones para crecer" y, Patry Jordan, ayudará a cuidarse a los oyentes con "Decides tú".

La oferta de podcasts españoles incluye "El desafío", un documental sobre ETA narrado por Ramón Langa; y "¿Hablas miedo?", en el que Mona León ahonda sobre los temores humanos. La locutora se encargará, además, de "Muy de Sherlock" y "Jodidísimas". Antonio Castelo presenta "No te lo vas a creer", un programa de humor con monólogos y anécdotas. El catálogo se completa con "El móvil de Mendes" y Olga Viza, sobre las cloacas del fútbol; "La desaparición de Agatha Christie", sobre la investigación que afectó a la popular escritora; "Un mundo en movimiento", de temática migratoria; el deportivo "Redacción Marca", el turístico "Ciudades en 48 horas", el académico "Insights by IE", el relajante "Duerme profundamente" y el literario "Entre paréntesis" con Samuel Alonso Omeñaca y Aloma Rodríguez.

Ficción, series y teatro

Volviendo a la ficción, Leonor Watling se ha encargado de poner voz a la saga "Harry Potter" al completo. Cristina Castaño y Alain Hernández han grabado la obra de teatro "Mala broma", una comedia negra de Jordi Casanovas; y Audible incluye también "Alien: Desde las sombras", diez episodios originales que sirven de secuela a la película "Alien: el octavo pasajero".

Para el catálogo de audiolibros, Amazon ha llegado a un acuerdo con la editorial Planeta para trasladar un total de 500 títulos clásicos y bestsellers, así como con otros sellos como RBA, Anagrama, Roca Editorial, Edebé o Susaeta. José Coronado, además de convertirse en voz de la marca, ha grabado "El gran Gatbsy" y cuatro novelas de "Sherlock Holmes" y reconoce que le gustaría pasar ahora a la trilogía de "El padrino". Por su parte, Michelle Jenner es la narradora de "Alicia en el país de las maravillas" y Miguel Bernardeau, de "Balada de pájaros cantores y serpientes", la precuela de "Los juegos del hambre" escrita por Suzanne Collins.

Entre otros actores, Maribel Verdú se ha animado con "Emma", de Jane Austen; Adriana Ugarte, con "Las alianzas de Stan Lee: Un juego de luz"; Josep Maria Pou, con "Moby Dick"; Juan Echanove, con "El corazón de las tinieblas"; y, Ricardo Gómez, con "No cerramos en agosto". Además, el periodista y escritor Nacho Carretero pondrá voz junto a otros narradores a "Descenso a Ruanda".