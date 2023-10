Por Redacción |

La recta final de 'Fiesta' del pasado 30 de septiembre contó con María Verdoy presentando una sección sobre vídeos virales. En estos se veían sucesos tan variopintos como una cumpleañera a la que le ardían las pestañas por acercarse demasiado a las velas, un hombre que sufría un fallido salto a la piscina o la caída de una mujer por culpa de un amigo que intentaba ayudarla. Lo que no esperábamos era una mención directa al Código Ético de Mediaset España, que recoge las normas de conducta que deben mantener todos los trabajadores del medio.

Emma García en 'Fiesta'

Después de que la colaboradora finalizara su sección, Emma García se disculpaba con ella: "". Tanto la presentadora como los colaboradores no podían reprimir las carcajadas ante lo que acababan de ver. "¿Quieres dejar de gritar?", le reprendía en broma la vasca a Amor Romeira , que se reía y

"Me ha impresionado mucho lo de la pestaña", aseguraba García cuando lograba recuperarse de la risa. La presentadora señalaba de nuevo a sus compañeros y volvía a irrumpir en más carcajadas. "Cómo nos reímos, ¿eh?", aseguraba. "Podemos hacer tú y yo eso", le seguía el juego Luis Rollán. Sin embargo, en ese momento el semblante de la periodista cambiaba al recibir una indicación por el pinganillo.

Emma García continúa con la broma

La directora de 'Fiesta' le había comentado algo a Emma García, a lo que ella cuestionaba: "¿Por qué no me voy a poder reír?". "¿Pero qué ha pasado?", preguntaba Rollán, justo lo mismo que la presentadora, sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. Después de unos segundos callada mientras escuchaba a la directora, comentaba con la audiencia: "Me dice: 'no te rías'. Digo: 'por favor, ¿tampoco nos podemos reír ya?'. Que en el Código Ético esto no lo pone", se mofaba la presentadora, provocando la risa de sus compañeros.