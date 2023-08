Jordi González cuestiona el código ético de Mediaset y la queja de Ana Rosa: "Uno es libre de ser de derechas"

Por Sergio Navarro |

Aunque ahora haya vuelto a Televisión Española, Jordi González es un rostro muy ligado a Mediaset. Por ello, aunque ahora esté promocionando sus nuevos proyectos en La 1, no es de extrañar que en las entrevistas sea preguntado por aquella época y por las últimas medidas que está tomando la empresa.

Jordi González

Al ser cuestionado en El País acerca del Código Ético que ha implantado Mediaset, González responde que "es una empresa privada. No me cuesta dinero, así que puede hacer lo que desee". Eso sí, añade: "Yo no lo haría. N. La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza. Y si confías tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar".

Por su parte, recuerda que "hace muchos años, solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de forma crítica: de la Familia Real, de la lucha contra ETA y de El Corte Inglés. Eran temas tabúes". El presentador, concluye este asunto con la siguiente declaración: "Creo que este código ético es algo pasajero".

Sobre Ana Rosa y la "derecha mediática"

También ha hablado de dos de los rostros más destacados del grupo. Por un lado, de Jorge Javier Vázquez, y por otro de Ana Rosa Quintana, quien "dice sentirse molesta porque se le considere derecha mediática. No hay nada de malo en ese término". "Uno es libre de ser de derechas", opina González, quien matiza que "lo malo sería si te consideraran derecha antidemocrática.