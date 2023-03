Carlos Sobera se pronuncia sobre el Código Ético de Mediaset: "Por mí, perfecto"

Por Daniel Tostón López |

Cuando Paolo Vasile dejó el puesto de presidente de Mediaset, Borja Prado, su sustituto, puso en marcha un nuevo Código Ético para todas las cadenas de la compañía, que prohibía entre otras cosas emitir opiniones políticas, que los presentadores abandonen el plató o criticar un programa o un trabajador del grupo de comunicación. Estas normas trastocaban la esencia de programas como 'Sálvame', desde donde algunos de sus colaboradores han manifestado sus molestias con este nuevo modelo. Por su parte, en una entrevista para ABC, Carlos Sobera ha dado su opinión sobre este asunto.

"Yo ya lo conocía cuando entré", ha confesado, al ser preguntado por los vetos que ha provocado el Código Ético, antes de asegurar que ocurre "en casi todas las empresas". "El nuevo consejero delegado y la nueva directiva tienen derecho a determinar qué tipo de televisión quieren hacer", ha señalado el conductor de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. "Yo, en la medida en la que esté de acuerdo con mi escala de valores, que lo está, por mí perfecto", ha sentenciado.

Carlos Sobera en 'First Dates'

Además, el vasco ha asegurado que no ha visto coartada su libertad en ningún momento de su carrera televisiva, tampoco con la nueva regulación de Mediaset. "Siempre he sido libre, incluso no aceptando formatos que todo el mundo entendía que tenía que haber aceptado", ha afirmado, antes de añadir que las únicas complicaciones que ha tenido han venido derivadas de gente que se ha molestado, pero "sin represalias".

¿'Supervivientes' es diferente?

El veterano presentador también ha señalado las diferencias entre presentar concursos y un formato como 'Supervivientes'. "Cambia bastante, porque en un concurso no hay enfrentamiento ni malestar, las personas suelen estar alegres, aspiran a llevarse un premio, luchan contra sí mismas, es una competencia en la que no hay convivencia ni rivalidad", ha explicado, a diferencia del reality de Bulldog TV, en el que "la convivencia implica roce" y, el roce, "conflicto".