Emma García, decepcionada en 'Fiesta' con una "exclusiva" de 'Socialité': "Vaya mierda"

Emma García ha vivido una gran decepción en 'Fiesta' al tener que desmentir la información de otro programa de Telecinco. El mismo día, 23 de noviembre, pero horas antes, 'Socialité' lanzó una supuesta exclusiva con la que aseguraban que Cristina Porta y Javier Ungría se habían estado besando delante de otros famosos en una fiesta de Navidad organizada por la productora Cuarzo.

", comenzó Kike Calleja desmontando la noticia de sus compañeros de cadena, aunque desde 'Socialité' ya recogieron la negativa de la propia Porta a través de una llamada. "Fíjate que no parecía", comentaba García sobre la personalidad de Ungría mientras el resto de colaboradores daba la razón a Calleja. "", completaba el periodista.

"¿No hubo beso? Pues vaya mierda de...", estallaba decepcionada la presentadora desatando las risas de sus compañeros. "Es verdad que estuvieron bailando, hay una química estupenda, son dos guapos guapísimos, están solteros y estuvieron mucho tiempo charlando muy cerca", aportaba Almudena del Pozo la visión de Porta. "Sí es verdad que se gustan un poco, pero he hablado con Cristina y me dijo que no hubo beso", confirmó la colaboradora la falsedad de la exclusiva.

La versión de Javier Ungría

"Estos días han hablado un poco por teléfono de la nada y a día de hoy es que no quieren nada, por lo menos ella con él", concluía Del Pozo sobre lo hablado con Porta. A través de un audio, el programa también mostró la versión de Ungría: "Yo a Cris la conozco de alguna ocasión y siempre nos hemos llevado muy bien, nos hemos reído mucho, pero no hay nada más que una amistad y unas risas. Siento no poder darte otra noticia. Yo tengo mi vida y no estoy en un momento para empezar nada con nadie. Estoy dedicado a mi hija, mi trabajo, a mis cositas".

